Tuai Gunjingan Pacaran dengan Olivia Wilde, Harry Styles Blak-Balkan Merasa Risih

ERA.id - Harry Styles akhirnya menanggapi komentar-komentar negatif yang dilontarkan sebagian netizen terkait hubungan asmaranya dengan Olivia Wilde. Harry mengaku komentar tersebut membuatnya terganggu dan merasa tidak baik-baik saja.

"Itu jelas tidak membuat saya merasa baik," kata Harry saat wawancara bersama Rolling Stone belum lama ini.



Pelantun lagu "As It Was" itu mengaku memang sudah sering mendapat gunjingan dari netizen atas hubungan asmaranya sejak menjadi musisi terkenal. Meski demikian, Harry tetap merasa tidak nyaman dengan banyaknya komentar negatif yang disampaikan untuk kehidupan pribadinya.



"Coba bayangkan, pacaran kedua kalinya dengan seseorang dan merasa 'oke, ada kelompok ini, dan mereka akan bilang begini'. Itu akan amat menggila dan mereka bisa jadi sangat jahat dan itu tidaklah yang sesungguhnya terjadi," jelasnya.



Sementara itu, Olivia Wilde yang juga turut hadir mmeberikan pendapatnya mengenai banyaknya penggemar Harry Styles yang tak suka dengan hubungan mereka. Menurutnya perilaku orang yang memberikan ujaran kebencian tidak sejalan dengan prinsip musik Harry Styles.



"Racun semacam itu adalah kebalikan dari Harry, dan semua (karya) yang dia persembahkan ke luar sana. Saya pribadi tidak percaya kebencian merepresentasikan para penggemarnya sama sekali. Mayoritas dari mereka ada pemenang kebaikan yang sebenarnya," tutur Olivia.



Sebagai informasi, Harry Styles dan Olivia Wilde mulai menjalin hubungan asmara pada 2020, setelah bekerja sama dalam film Don't Worry Darling. Sejak hubungan mereka mencuat, sebagian penggemar Harry menyoroti perbedaan usia di antara mereka, yakni Olivia 10 tahun lebih tua dan statusnya yang seorang janda anak dua.