Alami Hari-hari Sulit Pasca Putus dari Harry Styles, Olivia Wilde Ungkap Isi Hati yang Sejujurnya

Alami Hari-hari Sulit Pasca Putus dari Harry Styles, Olivia Wilde Ungkap Isi Hati yang Sejujur-jujurnya

Sutradara Olivia Wilde dilaporkan mengalami kesulitan setelah berpisah dari kekasihnya, Harry Styles. Wilde bahkan kecewa dengan hubungan yang harus berakhir setelah dua tahun bersama.



Menurut laporan People, seorang sumber mengatakan Olivia Wilde mengalami kesulitan setelah berpisah dari Harry Styles. Hal ini lantaran Wilde mengira masalah yang dihadapinya bisa diselesaikan dengan baik.



"Istirahat itu sulit bagi Olivia. Mereka memiliki beberapa masalah, tetapi Olivia mengira mereka akan menyelesaikan semuanya. Dia kecewa. Namun, ini hanya situasi yang sulit," kata sumber itu dikutip People, Rabu (23/11/2022).



Dikatakan dalam laporan sebelumnya hubungan pelantun "As It Was" itu berakhir karena kesibukkan yang dijalaninya. Styles selalu berada di luar negeri dan melakukan tur dunia. Sementara di sisi lain, Wilde sibuk dengan keluarga dan anak-anaknya.



"Mereka hanya memiliki prioritas berbeda yang memisahkan mereka," kata seorang kerabat dari mereka.



Selama hubungan asmara mereka, Wilde dan Styles harus menanggung drama seputar perilisan film mereka, Don't Worry Darling. Di mana muncul sebuah klaim yang terus-menerus dengan menyatakan Wilde dan Florence Pugh berselisih.



"Tekanan publik terhadap mereka sulit. Mereka mengalami pasang surut sepanjang hubungan," kata seorang temannya.



Wilde sendiri pernah menjelaskan kepada Vanity Fair tentang keputusannya untuk merahasiakan hubungan dengan Styles. Saat itu dia mengatakan keputusan itu dia buat lantaran tidak ingin dirinya marah bila ada sesuatu yang mengusiknya.



Sementara Styles pernah mengatakan bahwa dia ingin merahasiakan kehidupan pribadinya dari publik.



"Saya tidak pernah berbicara tentang kehidupan saya jauh dari pekerjaan secara terbuka dan menemukan bahwa itu menguntungkan saya secara positif. Akan selalu ada versi dari sebuah narasi, dan saya pikir saya baru saja memutuskan saya tidak akan menghabiskan waktu untuk mencoba memperbaikinya atau mengarahkannya dengan cara tertentu," kata Harry Styles, dikutip Rolling Stones.