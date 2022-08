Keren! Toreh Prestasi Membanggakan, Dita Karang Kini Jadi Duta Bilateral Indonesia-Korea Selatan

ERA.id - Idol KPop asal Indonesia, Dita Karang Secret Number kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Dita kini ditunjuk sebagai Duta Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.



Kabar ini dibagikan oleh Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulitiyanto, pada peringatan ke-50 hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Gandi menilai bahwa prestasi Dita di Korea Selatan cukup dikenal dan sangat membanggakan Indonesia.



"Prestasi Dita yang cukup di-recognize di Korea Selatan menjadi kebanggaan Indonesia. Saya berpikir kenapa nggak kita jadikan duta di dalam acara-acara yang akan kita selenggarakan. Kita minta Dita Karang untuk bisa menyampaikan kepada publik," ujar Gandi Sulistiyanto, lewat program Korean Corner, dilansir dari YouTube CNN Indonesia.



Sebagai duta, Dita Karang nantinya akan menyanyikan lagu kebangsaan, "Indonesia Raya", di acara resepsi diplomatik KBRI Seoul pada 6 September 2022 mendatang. Acara tersebut akan disiarkan lewat media sosial KBRI Seoul.



Pemilihan Dita Karang sebagai Duta Hubungan Bilateral Indonesia-Korea Selatan ini disambut antusias oleh para penggemar. Mereka mengaku bangga memiliki idola berprestasi seperti Dita.



"Proud of you Dita!!! Love you so much, semangat berkarier di Korea, semoga makin banyak anak bangsa yang tersalurkan bakatnya di Korea sana," kata penggemar di Twitter.



"Bangga banget punya Dita Karang," sambung yang lainnya.