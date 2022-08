Aliando Syarief Ungkap Penyebab OCD yang Mengerikan: Ada Situasi Kriminal di Rumah

ERA.id - Aliando Syarief mengungkapkan awal mula ia terkena obsessive compulsive disorder (OCD). Seperti diketahui, sebelumnya Aliando sempat menghilang cukup lama dari dunia hiburan hingga akhirnya muncul lewat siaran langsung Instagram dan mengatakan ia terkena OCD.



Penyebab terkena OCD ini diungkapkan Aliando diungkapkannya saat tampil di kanal YouTube Ricky Cuaca. Ia mengatakan setelah sukses terkenal membintangi sinetron Ganteng Ganteng Serigala, keadaan dirinya mulai tak seimbang, yang berdampak ia terkena OCD.



"Setelah film, GGS, kita selesai nyanyi, what did you do? Kenapa lu menghilang?" tanya Ricky Cuaca.



"Menutup diri dari layar, tapi kita berbicara di belakangnya. Jadi agak riweh di belakang sana. Jadi banyak hal yang harus diselesaikan, karena sudah mulai nggak stabil dan seimbang. Jujur sebabnya itu bukan karena penyakit OCD gue menghilang, OCD hanyalah dampak dari masalah ini," ungkap Aliando.



Aliando menyebut bahwa ada orang terdekatnya yang melakukan tindakan kriminal terhadapnya. Tindakan tersebut terjadi di rumahnya, yang berakhir membuatnya terkena OCD.



"Ada masalah, ada kriminalitas. Jadi ada kasus kriminal yang terjadi di rumah gue, habis itu terkena lah gue OCD. Kalau bisa dibilang kasus gue ini hampir ada namanya domestic abuse, kayak gue dipaksa bekerja, menduiti mereka, kalau nggak, gue disiksa," jelasnya.



Lebih lanjut, Aliando mengatakan tak bisa melaporkan kasus tersebut, karena tidak ada bukti. Ia menyebut bahwa orang yang melakukan kriminal terhadapnya itu membuatnya menyerang keluarganya sendiri.



"Coba berapa orang yang kena hipno bisa lapor polisi, nggak ada. Karena manipulasi, nggak ada bukti. Manipulasinya kriminial ya, lebih ke psikis, aku kan dijahatin, ada yang namanya emotional abuse. Di sana abuse-nya kena ke dalam mental gue," lanjutnya.



"Orang kriminal ini menyuruh gue menyerang keluarga gue sendiri, bahwa mereka lah yang membuat gue jadi seperti ini. Orang ini membuat gue kesal dengan orang-orang di sekitar gue," pungkas Aliando.