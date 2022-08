Akui Will Smith Lebih Besar dari Dirinya, Chris Rock Ogah Diserang Lagi Kalau Ambil Tawaran Oscar 2023

ERA.id - Chris Rock menolak tawaran untuk kembali jadi pembawa acara di ajang Oscar 2023, usai insiden dirinya ditampar oleh Will Smith pada Oscar 2022 yang jadi perbincangan dunia. Penolakan Chris Rock ini diungkapkannya saat tampil di Arizona Financial Thatre di Phoenix belum lama ini.

Komedian berusia 57 tahun itu mengibaratkan menyetujui tawaran Oscar tersebut sama saja seperti meminta mantan istri pesepak bola Amerika O.J Simpson, Nicole Brown Simpson 'kembali ke restoran' atau tempat kejahatan. Seperti diketahui, Nicole diketahui sempat meninggalkan kacamata di sebuah restoran sebelum akhirnya tewas dibunuh oleh mantan suaminya sendiri.



Chris Rock juga membahas tentang Will Smith dan tak mungkin bisa mengalahkannya. Menurut Chris postur tubuh Will Smith lebih besar darinya dan memiliki fisik yang lebih kuat.



"Dia lebih besar dari saya. Negara bagian Nevada tidak akan pernah menyetujui pertarungan antara saya dan Will Smith," tutur Chris dengan nada bercanda, dilansir dari People.



Pihak Oscar, The Academy of Motion Pictures Arts & Sciences (AMPAS) dikabarkan menolak menanggapi pernyataan Chris Rock tersebut. The Hollywood Reporter mengatakan bahwa mereka bungkam akan hal tersebut.



Sementara itu, jika Chris Rock diundang kembali, berbeda cerita dengan nasib Will Smith. AMPAS sendiri diketahui sudah melarang Will untuk hadir di Oscar selama 10 tahun ke depan, buntut dari tindakannya yang menampar Chris Rock tahun lalu.