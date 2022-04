Ogah Terseret Kontroversi, Apple TV Batalkan Garap Film Biopik Will Smith

ERA.id - Pasca insiden menampar Chris Rock di panggung Oscar 2022 tampaknya memberikan dampak besar bagi karier seorang Will Smith. Terbaru, film biopik Will yang awalnya sudah ditawar untuk digarap oleh Apple TV+ dan Netflix kabarnya berakhir dibatalkan.



Dilansir dari The Sun, dua platform tersebut awalnya tertarik menggarap film biopik Will Smith usai ia sukses merilis buku auto-biografi miliknya. Namun, setelah insiden di Oscar terjadi, dua perusahaan itu memilih untuk melepaskan tawaran mereka.



"Netflix dan Apple TV sudah melepaskan tawaran mereka untuk film biopik Will Smith dan mengalokasikan biaya dan mengembangkan ide awal dari aktor kulit gelap. Bekerja dengan Will akan menjadi bisnis yang berisiko," ujar seorang sumber.



