Chris Rock Ogah Bahas Insiden Ditampar Will Smith Kecuali Dibayar

ERA.id - Chris Rock menyampaikan bahwa dirinya ogah membahas insiden ditampar Will Smith di Oscar 2022 kecuali dibayar. Hal ini disampaikan Chris Rock saat tampil stand-up di Fantasy Springs Resort-Casino di Indio, California, Amerika Serikat, belum lama ini.



Chris menyampaikan bahwa dirinya kini sudah baik-baik saja dan pendengarannya juga tidak bermasalah. Ia menyatakan tak akan membicarakan insiden ditampar Will Smith jika tidak dibayar.



"Saya baik-baik saja, saya memiliki seluruh pertunjukan dan saya tidak akan membicarakan insiden itu sampai saya dibayar. Hidup saya baik-baik saja, pendengaran saya telah kembali," ujar Chris Rock, dilansir dari Page Six.



Tag: Chris Rock will smith Oscar 2022