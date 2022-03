Tak Sanggup Berkata-kata Usai Ditampar Will Smith, Chris Rock Akhirnya Nyatakan Sesuatu

ERA.id - Chris Rock akhirnya buka suara usai ditampar oleh Will Smith di panggung Oscar 2022 belum lama ini. Chris mengaku bahwa hingga saat ini ia masih mencoba mencerna apa yang terjadi saat itu.



Hal tersebut disampaikan Chris Rock saat tampil di The Wilbur, di Boston, Amerika Serikat, pada Rabu (30/3/2022). Saat tampil di acara itu, Chris muncul langsung disambut tepuk tangan meriah penonton dan ia membicarakan kejadian yang dialaminya di panggung Oscar 2022.



"Bagaimana akhir pekanmu? Saya tidak punya banyak omongan tentang apa yang terjadi (Oscar 2022). Jadi jika kalian datang untuk mendengar itu, saya memiliki pertunjukkan penuh yang saya tulis sebelum akhir pekan kemarin," ujar Chris Rock, dilansir dari Page Six.



