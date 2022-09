Baru Putus dengan Pacar, Leonardo DiCaprio Sudah Nongkrong dengan Model Muda Lagi?

ERA.id - Baru dikabarkan putus dengan kekasihnya, Camila Morrone, Leonardo DiCaprio sudah dikabarkan nongkrong dengan model muda. Hal ini dikabarkan oleh Page Six, dengan merilis foto Leonardo mendatangi klub malam The Ned NoMad, pada Kamis (1/9/2022).



Diketahui klub malam tersebut merupakan salah satu klub ekslusif di New York, yang dimiliki oleh Richie Akiva. Leonardo mendatangi klub tersebut dengan mengenakan pakaian casual berwarna hita, mulai dari jaket, topi, masker, dan celana. Untuk sepatu, Leonardo mengenakan yang berwarna putih.



Page Six menyebut bahwa bintang Titanic itu mendatangi klub tidak sendirian. Leonardo bersama kelompok model yang ditaksir usianya 21 hingga 23 tahun. Leonardo juga disebut memang sudah sering pesta di klub malam sebelum akhirnya kabar ia putus dengan Camila terkuak.



Sementara Leonardo DiCaprio sibuk berpesta, Camila Morrone sendiri sedang berlibur bersama ibunya di St. Tropez, Prancis. Leonardo dan Camila dikabarkan putus oleh People, pada Selasa (30/8/2022).



"Leo keluar buat pesta setiap malam. Dia nongkrong dengan kru-kru lama dan sejumlah gadis. Saya rasa itu ganjil di saat Camila berada di St. Tropez," ucap sumber.



Leonardo DiCaprio dan Camila Morrone hingga saat ini belum buka suara terkait kabar berakhirnya hubungan mereka. Ini membuat netizen berspekulasi putusnya mereka berkaitan dengan rumor Leonardo tidak menjalin hubungan asmara dengan perempuan di atas 25 tahun. Diketahui Camila tahun ini berusia 25 tahun.



Sebagai informasi, hubungan asmara Leonardo DiCaprio dan Camila Morrone diketahui ublik pada Januari 2018, di mana foto mereka menghabiskan waktu bersama di Aspen, Colorado tersebar. Dua tahun tertutup akan hubungan tersebut, Leonardo dan Camila akhirnya go public pada Februari 2020, dengan menghadiri ajang Oscar bersama.