Berkat Narasinya, Barack Obama Meraih Piala Emmy Awards

ERA.id - Presiden Amerika Serikat sebelum Trump, Barack Obama, berhasil meraih piala Emmy Awards untuk pertama kalinya. Ia meriah piala tersebut berkat narasinya di dokumenter Our Great National Parks yang tayang di Netflix.



Dilansir dari Deadline, Obama menjadi presiden kedua yang memenangkan penghargaan di Emmy Awards, setelah Dwight Eisenhower pada 1956. Obama meraih penghargaan sebagai Outstanding Narrator di Creative Arts Emmy.



Obama meraih penghargaan tersebut berkat narasi luar biasa miliknya untuk episode berjudul A World of Wonder, yang menjelajahi pantai Afrika, pulau-pulau Jepang, dan Great Barrier Reef Australia.



Barack Obama meraih penghargaan tersebut dengan mengalahkan Kareem Abdul-Jabbar (Black Patriots: Heroes of the Civil War), David Attenborough (The Mating Game), W. Kamau Bell (We Need to Talk about Cosby), dan Luptia Nyong'o (Serengeti II).



Sementara itu, sebelum Emmy Awards, Barack Obama sudah pernah menerima beberapa penghargaan bergengsi lainnya. Ia pernah menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2009 lalu.



Sebelumnya, Obama juga pernah memenangkan dua penghargaan Grammy Awards. Ia memenangkan penghargaan Best Spoken Word Album untuk album The Audacity of Hope dan album Dreams from My Father.