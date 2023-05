Legenda Ratu Rock 'n Roll Tina Turner Meninggal Dunia, Mariah Carey hingga Barack Obama Berduka

ERA.id - Kabar duka datang dari dunia musik Hollywood. Tina Turner, musisi legenda yang disebut Ratu Rock 'n Roll meninggal dunia di kediamannya di kawasan Kusnacht, Swiss, pada Rabu (24/5/2023).

Tina Turner meninggal di usianya yang ke-83 tahun. Menurut perwakilan keluarga, Tina meninggal usai menderita penyakit komplikasi menahun.

"Tina Turner, Ratu Rock 'n Roll telah meninggal dunia dengan tenang di usia 83 tahun setelah menderita penyakit menahun di rumahnya di Kusnacht, dekat Zurich, Swiss," kata perwakilan Tina, Bernard Doherty, dilansir dari Mirror.

Pemakaman Tina Turner akan dilangsungkan secara privat. Untuk itu, diminta semua pihak menghormati privasi keluarga di masa berduka ini.

"Dengannya, dunia kehilangan seorang legenda musik dan seorang panutan. Upacara pemakaman akan digelar secara privat yang hanya dihadiri teman dekat dan keluarga. Mohon hormati privasi keluarganya di masa sulit ini," tuturnya.

Cuitan Barack Obama dan Mariah Carey untuk Tina Turner (Twitter)

Kepergian Tina Turner ini pun meninggalkan duka mendalam bagi rekan sesama musisi, salah satunya Mariah Carey. Politisi sekaligus mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

"Kata-kata legendaris, ikonik, diva, superstar sering digunakan dan Tina Turner bisa mewujudkan itu semua serta lebih banyak lagi. Seorang musisi, performer terbaik dan pelopor yang luar biasa. Istirahat dengan tenang, Queen," tulis Mariah Carey di Twitter.

"Hari ini kami bersama seluruh fans di dunia menaruh rasa hormat kepada Queen Rock 'n Roll, dan seorang bintang yang sinarnya tidak akan pernah padam," cuitan Barack Obama.

Sebagai informasi, Tina Turner merupakan musisi yang berkarier sepanjang lima dekade. Lebih dari 180 juta kopi album terjual dnegan lagu-lagunya yang menjadi hits global, seperti "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer", dan "The Best". Ia juga meraih 12 penghargaan bergengsi Grammy Awards.