Blak-blakan, Madonna Ungkap Terobsesi dengan Seks di Usia 64

ERA.id - Madonna mengungkapkan hal mengejutkan seputar kehidupan pribadinya, salah satunya tentang hubungan seksualnya. Hal ini diungkap Madonna di kanal YouTubenya, dengan video berjudul Finally Enough Talk: 50 Questions with Madonna.



Diketahui Madonna membuat video tersebut sebagai perayaan koleksi album remixnya yang berjudul Finally Enough Love: 50 Number Ones, yang membahas tentang film, rekomendasi buku, hingga musik. Ia juga membahas tentang satu hal yang membuatnya merasa bersalah, yakni terobsesi dengan seks di usianya yang kini sudah menginjak 64 tahun.



"Seks (kesenangan bersalah)," jawab Madonna.



"Itu obsesi favoritku saat ini," tambahnya.



Madonna menyampaikan bahwa hal tersebut membuatnya sangat menyesal hingga saat ini. Ia juga menyebut keputusannya untuk menikah hingga dua kali, bukan ide terbaik yang pernah dibuat dalam hidupnya.



Sebagai informasi, Madonna sendiri belakangan diketahui berpacaran dengan seorang pria yang lebih muda 36 tahun darinya. Ia beberapa kali juga tuai kritikan karena mengenakan busana yang tidak sesuai dengan usianya dan melakukan banyak botox untuk menjaga wajahnya tetap awet muda.