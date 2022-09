Al Ghazali Ungkap Putus Usai Salat Istikharah, Alyssa Daguise Malah Posting Soal Perselingkuhan, Netizen Bingung: Mana yang Benar?

ERA.id - Belum lama ini kandasnya hubungan asmara antara Al Ghazali dan Alyssa Daguise menjadi perbincangan publik. Diungkap Maia Estianty bahwa Al berpisah dengan Alyssa usai mendapat jawaban dari salat istikharah.



"Sebenarnya Al Ghazali sudah mempersiapkan sesuatu yang besar untuk mantannya, karena hendak benar-benar serius. Tapi karena ini sudah mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, maka disuruh salat istikharah. Pas salat istikharah, nggak tahunya ada sedikit jawaban dari Allah. Akhirnya pisah," ujar Maia Estianty yang dibenarkan Al, di kanal YouTube Maia AlElDul TV.



Pada video tersebut, Al sendiri mengatakan bahwa ia sudah ikhlas dengan hubungannya dan Alyssa harus berakhir. Di tengah pengakuan Al ini viral, Alyssa mendadak mencuri perhatian berkat unggahan di TikToknya.



Alyssa mengunggah video dengan menggunakan sound tentang perselingkuhan. Pada video ia terlihat tersenyum dan mengacungkan jempolnya ke arah kamera.



"I would rather find another person in the pool of 7 billion people in this planet, than stau with somebody who cheated on me (Aku lebih baik mencari orang lain di antara 7 juta orang di planet ini, daripada bertahan dengan seseorang yang menipuku/selingkuh)," bunyi sound tersebut.



Sontak unggahan Alyssa Daguise ini ramai dikomentari oleh netizen. Banyak yang berspekulasi bahwa Alyssa menyindir Al Ghazali dan merasa bahwa unggahannya menjelaskan situasi kandasnya hubungan mereka.



"Hah? Yang kaya gini diselingkuhin," ucap netizen.



"Gaperlu ngomong panjang lebar, sound ini uda ngejelasin semuanya," kata yang lain.



"Yang benar mana nih? ngakak," sambung yang lain.