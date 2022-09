Beredar Kabar Dirinya Diludahi Harry Styles, Pihak Chris Pine Batah Begini

ERA.id - Chris Pine membantah bahwa dirinya diludahi oleh Harry Styles. Kabar itu dikonfirmasi oleh perwakilan Pine kepada media. Pihak Chris Pine menyebut kabar itu sebagai teori konyol dan liar.



"Ini adalah cerita konyol - sebuah fabrikasi lengkap dan hasil dari ilusi online aneh yang jelas menipu dan memungkinkan spekulasi bodoh," kata perwakilan Pine dilansir People, Kamis (8/9/2022).



"Untuk memperjelas, Harry Styles tidak meludahi Chris Pine," lanjut perwakilan tersebut.



"Tidak ada yang lain selain rasa hormat di antara kedua lelaki ini, dan kabar apa pun yang sebaliknya, merupakan upaya terang-terangan untuk menciptakan drama yang sama sekali tidak ada.”



Kendati demikian, hinga saat ini, pihak Harry Styles belum memberi klarifikasi apa pun.



Sebelumnya, pelantun lagu "As It Was" itu menjadi perbincangan warganet setelah banyak penggemar yakin jika ia meludahi Chris Pine, yang tak lain merupakan lawan mainnya di film bertajuk Don't Worry Darling.



Saat itu, Chris Pine yang awalnya tengah duduk dan bertepuk tangan, langsung diam membeku sembari menatap sesuatu ke arah pangkuannya.



Dan begitu mantan anggota One Direction itu duduk, dia nampak melihat ke segala arah kecuali Chris Pine, yang membuat penggemar percaya pada dugaan meludahi itu benar adanya.



Video dugaan Harry Styles meludahi Chris Pine juga sudah banyak tersebar di media sosial.

Insiden itu terjadi saat pemutaran perdana film tersebut di Venice Film Festival 2022, di Italia.