Bertemu Mantan di Grammy Awards, Harry Styles Sapa dan Peluk Taylor Swift

ERA.id - Gelaran Grammy Awards membuat penggemar Harry Styles dan Taylor Swift geger. Mantan pasangan kekasih ini terlihat akur dan mesra selama acara berlangsung.

Pertemuan Harry Styles dan Taylor Swift ini terjadi selama gelaran acara Grammy Awards di Crypto.com Arena, Los Angeles, Minggu (5/2/2023) waktu setempat. Harry dan Swift tertangkap kamera saling menyapa satu sama lain hingga berpelukan.

Kala itu Taylor Swift menghampiri Harry saat Steve Lacy tampil membawakan "Bad Habit" di atas panggung. Menurut laporan The Hollywood Reporter, Swift menepuk punggung Harry dan berbincang sesaat sebelum berpelukan.

"Swift terlihat menyelinap untuk berbicara dengan Harry Styles. Mereka berpelukan dan berbicara lama di atas mejanya," kata Chris Gardner.

Momen ini pun membuat para penggemar lega lantaran keduanya masih menjalin hubungan baik pasca putus beberapa tahun yang lalu.

Selain bertegur sapa dan berpelukan, Taylor Swift juga turut mendukung Harry Styles selama acara berlangsung. Ia terlihat menari dan ikut bernyanyi ketika Harry tampil di atas panggung.

Pelantun "Lover" itu juga turut tepuk tangan dan mengapresiasi Harry Styles saat berhasil memenangkan piala Grammy untuk kategori Best Pop Vocal Album untuk album Harry's House dan Album of the Year.

Bahkan Swift terlihat berdiri sambil bertepuk tangan saat nama sang mantan kekasih disebut sebagai pemenang Album of the Year.

Diketahui Harry Styles dan Taylor Swift sempat menjalin hubungan asmara secara singkat dari Oktober 2012 hingga Januari 2013. Meski menjalin asmara yang tergolong singkat, Harry Styles disebut menjadi salah satu sumber inspirasi bagi Swift dalam menciptakan lagu.

Taylor Swift diketahui terinspirasi oleh Styles di dua lagunya berjudul "Styles" dan "Out of the Woods". Sementara Harry sendiri diduga menciptakan lagu "Perfect" One Direction untuk Taylor Swift.