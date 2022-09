Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia, Chef Juna Kenang Momen Pertemuan Manis

ERA.id - Kepergian Ratu Elizabeth II tak hanya dirasakan oleh keluarga dan warga Inggris, tetapi orang di seluruh dunia, termasuk Chef Juna. Lewat unggahan di Instagramnya, Chef Juna mengenang momen pertemuannya dengan mendiang Ratu Elizabeth II.



Pertemuan tersebut terjadi saat Chef Juna melakukan perjalanan sendiri ke Inggris pada tahun 2018 lalu. Chef Juna saat itu bertemu dengan iring-iringan mobil Kerajaan Inggris, yang membawa Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, pada acara Changing of the Guard.





"Sangat beruntung saat solo trip saya di UK pada 2018, melihat jadwal Changing of the Guard at Buckingham Palace di pagi hari. Tiba-tiba Ratu dan Pangeran Philip lewat. Tidak bagian dari upacara, saya pikir mereka harus pergi ke suatu tempat yang penting," tulis Chef Juna, pada Jumat (9/9/2022).



Chef Juna mengucapkan agar Ratu Elizabeth II beristirahat dengan tenang. Ia juga membenarkan bahwa kepergian sang ratu merupakan kabar menyedihkan bagi banyak orang di seluruh dunia.



"Beristirahat dengan tenang, Ratu. Kepergiannya sangat terasa di seluruh negeri, alam, dan bagi banyak orang di seluruh dunia, setuju," pungkas Chef Juna.



Sementara itu, Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun, di Kastil Balmoral, Skotlandia. Sebelum meninggal, kesehatan sang ratu memang sudah dikabarkan menurun, hingga seluruh anggota keluarga kerajaan diminta untuk berkumpul.