Berkabung Meninggalnya Ratu Elizabeth II, Produksi Serial The Crown Dihentikan Sementara

ERA.id - Proses produksi serial The Crown musik keenam dihentikan sementara. Keputusan ini diambli untuk menghormati momen berkabung meninggalnya Ratu Elizabeth II.



Kreator serial tersebut, Peter Morgan menyebut bahwa menghentikan sementara proses produksi merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Terlebih serial ini juga memang dibuat khusus sebagai bentuk penghormatan untuk sang ratu.



"The Crown adalah surat cinta untuk beliau dan tidak ada yang bisa saya tambahkan sekarang, hanya kesunyian dan penghormatan. Saya rasa kami juga akan menghentikan proses syuting untuk menghormati ini," ucap Peter Morgan, dilansir dari ET.



Pernyataan Peter Morgan ini juga senada dengan salah satu sutradara The Crown, Stephen Daldry beberapa tahun lalu. Mereka memang sudah menjanjikan akan menghentikan proses produksi ketika Ratu Elizabeth II meninggal dunia.



"Tidak ada di antara kita yang akan mengetahui kapan waktu itu akan tiba. Tapi itu akan tepat dan pantas untuk menunjukkan rasa hormat pada sang ratu. Itu akan menjadi tribut sederhana dan bentuk hormat. Beliau adalah figur global dan itulah yang harus kita lakukan," kata Stephen Daldry.



Seperti diketahui, serial The Crown sendiri memiliki fokus cerita tentang Kerajaan Inggris, terutama Ratu Elizabeth II sebagai pemimpinnya. Musim keenam serial ini dijadwalkan untuk tayang pada 2023 mendatang, tetapi sejak kabar meninggalnya Ratu Elizabeth II, belum ada pernyataan resmi dari Netflix soal kelanjutan penayangan musim tersebut.