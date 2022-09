Inilah Makna di Balik Gaya Busana Ratu Elizabeth II Semasa Hidup, Sering Pakai Warna Cerah dan Mencolok

ERA.id - Ratu Elizabeth II, pemimpin tertinggi Inggris, meninggal dunia pada Kamis, 8 September, di Istana Balmoral, Inggris. Dia meninggal di usia 96 tahun setelah menjabat sebagai Ratu Inggris selama 70 tahun. Berbicara soal Ratu Inggris, salah satu yang menarik adalah makna di balik gaya busana Ratu Elizabeth II semasa hidup.

Norman Hartnell, salah satu perancang busana Ratu Elizabeth II, mengungkapkan bahwa sang Ratu suka dengan fashion klasik bergaya elegan, dikutip dari Time, Jumat, 9 September. Ratu Elizabeth disebut punya cara sendiri untuk mengekspresikan keinginannya dalam berbusana.

gaya busana Ratu Elizabeth II (Instagram @dukeandduchessofcambridge)

Sementara itu, Hazel Clark, profesor dari Design Studies and Fashion Studies di Parsons School of Design, menjelaskan bahwa fashion atau gaya berpakaian Ratu Elizabeth II merepresentasikan kepribadiannya.

“Saya mendefinisikan gaya berpakaian Ratu Inggris sebagai bagian dari non-fashion, tetapi punya sentuhan khas tersendiri,” terang Clark kepada Time, dikutip Era.

Tak hanya itu. Clark beranggapan bahwa gaya berpakaian Ratu Elizabeth II semasa hidup juga menjadi cara untuk mengomunikasikan statusnya sebagai salah satu pemimpin perempuan di dunia.

“Menurut saya itu (gaya berpakaian Ratu Elizabeth II) termasuk caranya menunjukkan status sebagai pemimpin perempuan. Dengan kata lain, pilihan pakaian yang dia kenakan berhasil menciptakan rasa percaya diri bagi sang Ratu,” lanjutnya.

Gaya Busana Ratu Elizabeth II

Ratu Elizabeth II memiliki cukup banyak gaya berpakaian, tetapi salah satu gaya berpakaian yang paling ikonik adalah pakaian dengan warna-warna yang cerah dan mencolok.

gaya busana Ratu Elizabeth II (Instagram)

Pada tahun-tahun terakhir, Ratu Elizabeth II sering tampil menggunakan outfit yang kental dengan color blocking dan monokrom.

Pemilihan warna-warna itu tidak hanya diterapkan pada pekaian. Ratu Elizabeth II juga sering menggunakan fashion item lain yang memiliki warna sedana, seperti topi, sepatu, dan payung.

Pemilihan warna outfit yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth II terbilang sangat menarik. Tak heran jika dia menjadi salah satu icon fashion dunia.

Makna di Balik Gaya Busana Ratu Elizabeth II

Ratu Elizabeth II kerap menggunakan busana berwarna cerah dan mencolok. Hal ini ternyata mengandung makna tersendiri.

Makna di balik gaya busana Ratu Elizabeth II dijelaskan oleh Sophie, Countess of Wessex. Salah satu menantu Ratu Elizabeth II itu menjabarkan makna outfit sang mertua dalam dokumenter bertajuk The Queen at 90.

Countess of Wessex menjelaskan, ada alasan pragmatis dari pemilihan busana berwarna cerah yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth II. Hal tersebut dirasa bernilai baik bagi rakyatnya.

“Ratu Inggris ingin terlihat untuk rakyatnya sehingga orang-orang bisa melihatnya dengan jelas,” terang Countess of Wessex, seperti dilansir Time.

“Jangan lupa, ketika Ratu muncul di suatu tempat, akan banyak orang yang ingin melihat topi Ratu dari jauh, meskipun Ratu sudah berjalan jauh,” lanjutnya.

Hal tersebut juga menjadi bentuk sikap bijak dari sang Ratu Inggris. Dia ingin rakyatnya bisa dengan mudah mengenalinya. Dia juga terkesan tak ingin mengecewakan rakyatnya yang ingin melihat sang Ratu, bahkan ketika jarak Ratu Elizabeth dengan orang tersebut (rakyat) sudah jauh.