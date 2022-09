Bakal ke Jakarta, Siwon Super Junior Ajak Penggemar Janjian di SCBD, Netizen: Mau Bertemu Bonge?

ERA.id - Siwon Super Junior tampaknya sudah tidak sabar untuk menyapa para penggemarnya di Indonesia. Lewat cuitan di Twitternya, Siwon dengan antusias mengajak para penggemar di Indonesia untuk bertemu dengannya di SCBD.



"Let's meet up with mas Agung at SCBD next week! (Ayo bertemu dengan mas Agung di SCBD minggu depan," tulis Siwon, pada Minggu (10/9/2022).

Sontak cuitan Siwon tersebut langsung ramai dikomentari oleh penggemarnya, yang merasa hal tersebut lucu. Ini lantaran Siwon menyebut SCBD, bukannya BSD yang menjadi lokasi konsernya.



Seperti diketahui, Super Junior akan melangsungkan konser mereka di Convention Exhibition (ICE) BSD, pada 17 September 2022 mendatang. Konser ini bertajuk Super Show 9: Road in Jakarta.



"BSD mas Agung, SCBD mah emg mau ketemu Bonge," komentar penggemar.



"Mas Agung mau ngapain ke SCBD? Mau fashion week kah? Tampilannya ntar kayak awal debut ya," ucap yang lain.



"Salah hei salah, BSD mas, bukan SCBD atuh," sambung yang lainnya.



Sementara itu, 'mas Agung' sendiri merupakan panggilan para penggemar Indonesia kepada Siwon. Mengetahui hal ini, Siwon pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai mas Agung saat konser Super Junior di BSD, pada tahun 2020 lalu.