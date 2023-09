Pamer Push Up hingga Nama Panggilan Khas Indonesia, Super Junior Sukses Gemparkan Panggung SMTOWN Jakarta

ERA.id - Grup idola K-pop Super Junior tak sekedar menyuguhkan tarian dan nyanyian dalam konser "SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA" yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu (23/9) malam.

Bak dalam konser solo mereka, beragam aksi di atas panggung turut mereka sajikan dan mengundang jeritan para penggemar yang hadir.

Donghae misalnya yang melakukan push up di atas panggung. Aksi ini dia lakukan tak lama setelah dia dan rekan-rekannya memperkenalkan diri usai menyanyikan lagu "Black Suit" dan "Mamacita".

Selain Donghae, para personel Super Junior yang hadir kala itu yakni Leeteuk, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Siwon, Ryeowook, dan sang maknae Kyuhyun. Sementara Heechul tak tampak hadir bersama mereka.

Saat memperkenalkan diri, beberapa personel sempat menyebut nama panggilan mereka khusus di Indonesia yakni Eunhyuk dengan nama Eko dan Leeteuk yang menyebut dirinya Kadir.

"Nama saya Eko. Kalian so cute," kata Eunhyuk.

Leeteuk menimpali dengan mengatakan, "Nama saya Kadir. Saya suka Indonesia. Luar biasa energi kalian semua".

Siwon menyempatkan diri membahas tentang peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan. Ini juga disampaikan dalam pesan video Super Junior menjelang konser yang diunggah promotor dalam laman Instagram mereka.

Berbicara aksi di atas panggung, Eunhyuk bahkan tampak menggoyangkan kedua tangannya mirip gerakan mendayung yang dilakukan Presiden Joko Widodo kala menonton penampilan pedangdut Via Vallen di pembukaan Asian Games 2018.

Usai bercakap-cakap di atas panggung, Super Junior membawakan lagu-lagu populer mereka lainnya seperti "Mr. Simple", "Bonamana" dan "Sorry,Sorry".

Pada akhir konser, Super Junior bergabung dengan artis-artis SM Entertainment lainnya. Siwon tampak mengenakan jas batik saat itu.

"SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA" dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan dibuka dengan penampilan grup idola K-pop aespa menyanyikan "Girls", "Hold On Tight", "Better Things" dan "Next Level".