Nathalie Holscher Akui Sengaja Unfollow Instagram Putri Delina, Demi Dapatkan Kedamaian

ERA.id - Selain Sule, Nathalie Holscher ternyata juga meng-unfollow Instagram Putri Delina. Di antara anak-anak Sule, Nathalie hanya memilih untuk tidak mengikuti akun Putri Delina saja.



Nathalie mengaku melakukan hal tersebut sebagai upayanya untuk segera melupakan masa lalu. Ia menjelaskan tidak ada maksud lain dari tindakannya tersebut.



"Saya penasaran, kalau Rizky nggak di unfollow, kenapa Putri Delina kamu unfollow?" tanya Rian Ibram kepada Nathalie di acara Heart to Heart, dilansir dari YouTube Trans TV.



"Nggak apa-apa, yuk move on," jawab Nathalie.



Tak puas dengan jawaban Nathalie, Rian Ibram pun bertanya kembali. Rian menanyakan perasaan Nathalie yang damai setelah berhenti mengikuti Putri Delina, yang dibenarkan oleh ibu satu anak itu.



"Damai," tutur Nathalie singkat.



"Tenang pikiran?" tanya Rian Ibram lagi.



"Tenang," kata Nathalie.



Sementara itu, sebelumnya Nathalie Holscher sendiri sudah membeberkan alasannya memilih berhenti mengikuti akun Instagram Sule. Ia mengatakan ingin menghilangkan kenangannya selama menikah dengan Sule, sehingga bisa melangkah menuju masa depan yang baru.



"Mau menghilangkan kenangan. Kalau masih kelihatan, aku nggak move on," ungkap Nathalie Holscher, dilansir dari YouTube Intens Investigasi.