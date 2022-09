Mantan Kekasih Ikut Terseret, Steffi Zamora Digosipkan Sudah Punya Anak, Begini Reaksi Sapna Husen

ERA.id - Media sosial, terutama TikTok dihebohkan dengan isu Steffi Zamora memiliki anak. Mulanya, rumor mencuat dari unggahan akun TikTok Aldarsaputri.



Akun itu mengatakan ada artis blasteran masih muda, tetapi sudah mempunyai anak. Kini, anak itu sudah besar.



"Lah apa kabar artis blasteran yang umurnya masih 22 tahun udah punya anak gede. Katanya anak angkat mamanya padahal anak dia," bunyi tulisan dalam video itu.

Isu Steffi punya anak (Foto: TikTok/@Aldarsaputri)





Walau tak menyebut secara gamblang siapakah sosok artis itu, tetapi banyak yang menduga sosoknya adalah Steffi Zamora. Banyak publik menduga baby Shak adalah anak Steffi.



Selama ini, Baby Shakira dikenal sebagai adik Steffi, setelah diangkat anak oleh ibunya, Sapna Husen. Sayangnya, kini video sudah tak tersedia.



"Inisial Steffi ya kack," tulis netizen.

"Serius Stefi njir?" komentar netizen lainnya.



Selain itu, ada juga netizen yang mengungkit kembali kekasih Fero Walandouw ini pernah vakum dari hiburan Tanah Air pada 2015. Tak heran, banyak yang mengkaitkan dengan Baby Shakira yang lahir pada 2016.



"Pantesan tahun 2015 dia vakum," ungkap netizen.

"Dia juga pernah stay lama di LA sekitar tahun 2017," timpal netizen lainnya.

Isu Steffi punya anak (Foto: TikTok/@takemetobalii)





Sementara itu, akun TikTok @takemetobalii menyebut bahwa Steffi memiliki anak dari mantan kekasihnya, Ferrel Fadhil.



"Baca caption-captionnya mamah Steffi waktu itu kayak menyiratkan sesuatu. Shakira lahir ditahun yang sama waktu Steffi dan Ferrel pacaran," tulisnya.



"Dan Steffi pas ke luar negeri belum ada Shakira. Terus tiba-tiba mamanya post pulang ke Indo dari luar negeri dengan bawa Shakira yang kalau dilihat umurnya sesuai dengan lamanya Steffi pergi keluar negeri," lanjutnya.



Akun itu juga menyebut wajah Baby Shak dengan Ferrel sangat mirip. Sehingga, ia menduga Baby Shak adalah anak Steffi dan Ferrel.



"Shakira juga mirip sama Ferrel. But we never know Shakira anaknya Steffi Zamora sama Ferrel Fadhil atau bukan," katanya.



Sebelumnya, ibu Steffi pernah klarifikasi jika Baby Shak adalah adik Steffi Zamora. Hal ini terungkap dari balasan di kolom komentar Instagram-nya.



"Shakira mukanya mirip Steffi banget ya tante," tulis akun @dinda.ptt.



"Kan kakaknya beda hidungnya Shakira agak pesek kayak mami," balas Ibu Steffi Zamora.



Sampai saat ini, pihak Steffi atau Sapna belum memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut.