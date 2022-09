Bikin Merinding, Punya Indra Keenam Syifa Hadju Suka Diajak Ngobrol hingga Diminta Carikan Potongan Tubuh Makhluk Gaib

ERA.id - Tak pernah disangka Syifa Hadju ternyata memiliki indra keenam. Hal itu membuatnya kerap diajak berkomunikasi dengan mahluk gaib.

"Aku punya six sense (indra keenam), tapi bukan yang seperti melihat sosok (gaib) setiap saat. Lebih sering berkomunikasi dan datang lewat mimpi," ungkap Syifa saat berbincang di posdact TS media, baru-baru ini.

Syifa mengatakan indra keenamnya bekerja secara on/off. Ia mengaku kemampuannya itu kerap membuat dirinya ketakutan.

"Jadi aku kan on off. Misal, beberapa tahun on, kemudian off. Sekarang aku lagi off," ucapnya.

Pemeran film Jailangkung: Sandekala mengaku tidak berani tidur sendiri saat indra keenamnya sedang on.

"Tapi, ketika on itu aku benar-benar nggak berani tidur sendiri. Karena, aku takut terbawa, (tak tahu) mana yang nyata atau yang nggak," tambah Syifa.

Syifa juga sering diajak berkomunikasi dengan mahluk gaib, sebatas cerita-cerita. Syifa juga sering membalas komunikasi dari mahluk gaib, tapi saat Syifa sudah lelah dia akan meminta mahluk gaib untuk tidak menggangunya.

"Tapi kalau aku lagi capek banget, biasanya aku kayak ngasih tahu tolong nggak usah ya. Kayak aku bantu doa aja, tapi aku nggak bisa bantu apa-apa," ucap dia.

Syifa juga bercerita, dia pernah dibisikan dan dimintai mencari potongan tubuh dari mahluk gaib.

"Permintaannya suka aneh. Ada yang cuman pengen cerita aja, ada juga yang dia nitip minta dicariin potongan badannya di mana gitu," ujarnya.