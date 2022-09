Ramalan Nostradamus Soal Kematian Ratu Elizabeth II Jadi Kenyataan, Akankah Terawangan Perang Indonesia dan Australia Terjadi?

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan hadirnya ramalan Nostradamus. Diketahui, Nostradamus adalah seorang astrolog asal perancis yang lahir pada 14 atau 21 Desember 1503 dengan nama asli Michael de Nostradame.

Banyak yang yakin ramalan Nostradamus menjadi kenyataan. Buku tentang ramalan Nostradamus berjudul The Complete Prophecies for The Future saat ini ramai diperbincangkan publik.

Ramalan Nostradamus diprediksi sudah ada sejak tahun 1540-an ketika dirinya perjalanan ke Italia. Ramalannya kini menjadi perbincangan publik karena berhasil meramalkan kematian Ratu Elizabeth II.

Selain kematian Ratu Elizabeth II, ramalan yang kini jadi perbincangan adalah perang antara Australia dan Indonesia pada 2037.

Dalam isi ramalan itu, Australia menyerang negara yang mempunyai pelabuhan, jembatan dan tugu peringatan.Nantinya, Australia dan akan berebut supremasi di laut hindia.

Ramalan itu diungkapkan akun TikTok @ilyasmhmmd_ yang dikutip dari buku berisi ramalan Nostradamus. Pria itu mengaku pernah melihat salah satu video orang luar negeri yang lewat di for your page (FYP) TikTok dalam review buku Nostradamus.

Lalu, pria itu gagal fokus dengan ramalan tersebut yang bertuliskan 'War between Indonesia dan Australia’ pada tahun 2037.

Pria itu membacakan ramalan soal perang Indonesia dan Australia yang diprediksi terjadi pada 2037.

“Australia bakal menyerang negara yang ada pelabuhan, jembatan, dan tugu peringatan. Kita menyadari bahwa kita jelas jelas dibawah kota dan pelabuhan terbesar ke-2 Indonesia setelah tanjung priok di Jakarta. Dan lebih dari 7 orang monumen terbesar di Surabaya tugu pahlawan adalah tugu peringatan,” ujarnya sembari membacakan isi buku.

Selain kematian Elizabeth II, ada sejumlah ramalannya yang menjadi kenyataan. Mulai dari peristiwa Serangan 9/11 September Gedung Wtc pada 2001 dan Perang Iraq Pada 2003. Lalu, pembunuhan Presiden John F Kennedy pada 1963.

Ada pun, ramalan kematian Raja Henry II dari Perancis. Selain itu, ramalannya yang jadi kenyataan adalah kebakaran besar di London.Berikutnya, bom Atom Nagasaki dan Hiroshima pada 1945.

Terakhir, kemunculan Adolf Hitler. Anak kecil bakal lahir dari keluarga tak mampu. Dia merayu pasukan besar dan ketenarannya akan menyebar jauh ke luar Eropa.