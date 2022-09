Kabar Kehamilannya Bikin Bingung, Anak Farida Nurhan Klarifikasi Keberadaan Sang Suami

ERA.id - Anak YouTuber Farida Nurhan, Permesta Dhyaz bikin bingung netizen usai mengumumkan kehamilannya. Banyak yang mempertanyakan mengenai pernikahan dan suami Dhyaz.



Melalui unggahan terbaru di Instagramnya, Dhyaz akhirnya menjawab pertanyaan netizen. Ia menjelaskan bahwa suaminya memang tidak suka untuk berfoto dan diunggah ke publik.



"Sedikit cerita ya. Paksu gak mau ngikut foto soalnya," tulis Dhyaz, pada Senin (26/9/2022).



Dhyaz kemudian menjelaskan proses pertemuannya dengan sang suami hingga akhirnya menikah. Ia mengaku bertemu dengan suaminya pada sebuah acara, yang akhirnya membuat mereka sering berkomunikasi.





"Ketemu paksu di salah satu event, kemudian setelah satu tahunan komunikasi semakin lancar akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Yes, menikah di KUA," jelas Dhyaz.



Lebih lanjut, Dhyaz mengatakan bahwa pernikahan hanya di KUA karena mereka ingin mengalokasikan uang ke hal lain. Tak hanya itu, ia juga berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendoakan kehamilannya.



"Kenapa di KUA? Uangnya kita pake untuk hal lain yang lebih penting. Dan buat yang nanya '@farida.nurhan dateng ga?' Iya pasti dong dateng," tuturnya.



"Anw thank u gaiss. Oiya, buat yang nanya dika happy gak punya adik, jawabannya yes happy bgt. Dan sepertinya aku akan mengurangi kegiatakan ku di social media. Thank u so much gais," pungkas Dhyaz.



Sebelumnya Permesta Dhyaz membuat heboh dengan mengunggah foto hasil tes kehamilannya dan memamerkan baby bump-nya. Foto-foto tersebut sontak ramai dibicarakan karena kabar pernikahannya tak pernah terdengar.