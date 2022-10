7 Ciri Khas Make Up Korean Look yang Bisa Anda Ikuti

ERA.id - Budaya Korea yang menyebar ke Indonesia ternyata disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, penggemar budaya ini terus bertambah dalam setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa budaya negara aktor terkenal Lee Min Ho ini sudah melekat dihati masyarakat dan berhasil mempertahankan eksistensinya. Tidak hanya kuliner dan musiknya saja yang memiliki banyak penggemar.



Gaya make up Korea atau yang biasa disebut K Beauty juga rupanya banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Ciri khas dari gaya make up ini adalah terlihat segar dan natural ketika digunakan. Selain itu, penggunanya juga akan terlihat glowing. Memiliki beberapa khas, berikut adalah beberapa tips bagi Anda yang ingin mencoba menggunakan make up Korean look.

1. Menggunakan warna bibir gradasi



Salah satu teknik populer dari K beauty adalah penggunaan lipstik dengan teknik gradasi warna, mulai dari warna yang lebih terang sampai paling gelap pada bagian dalam. Untuk mengaplikasikan teknik ini, Anda butuh lipstick dengan konsistensi yang cair, tetapi matte. Selain itu, Anda juga butuh kuas shader tipe daras untuk membantu mengaburkan bagian tepinya.



Akan tetapi, Anda dapat menggunakan ujung jari untuk melakukannya. Teknik warna bibir seperti ini akan terlihat lebih hidup, menggemaskan, dan semakin menambah pesona awet muda pada tampilan riasan Anda. Untuk menciptakan gradasi warna seperti ini, Anda dapat menggunakan lipstik dengan shade warna seperti nude cerah, coral, peach orange, dan baby pink.

2. Memberikan efek kantung mata palsu

Beberapa perempuan di Korea mendambakan benjolan kecil pada bagian bawah mata yang akan muncul ketika tertawa atau tersenyum. Benjolan ini berbeda dari kantung mata, oleh karena itu dibuat efek palsunya. Untuk membuat efek ini, Anda dapat menerapkan stabilo tepat di bawah garis air. Kemudian Anda dapat menambahkan bayangan yang sedikit lebih gelap tepat di bawahnya.

3. Mengganti cat eye dengan mata anak anjing



Trik yang dilakukan ini cukup sederhana, Anda hanya diharuskan membuka mata secara lebar. Kemudian sedikit menurunkan sudutnya lebih rendah dari garis bulu mata atas Anda. Hal ini akan membuat mata Anda menjadi lebih panjang. Serta memberikan getaran alami yang terlihat awet muda. Untuk melakukannya, pastikan Anda tidak melengkungkan jentikan terlalu banyak, sebab akan membuat mata terlihat murung.



Make up ala Korea ini umumnya menggunakan eyeliner pada garis bagian dalam mata. Mulai dari bagian tengah sampai sudut terluar untuk memberikan kesan alami. Ciri khas dari penggunaannya adalah puppy eyes yang akan memberikan kesan tampilan mata yang sedikit lebih bulat dan besar. Setelah itu, menggunakan maskara untuk melentikkan sekaligus menebalkan bulu mata Anda.

4. Membentuk alis lebih lurus



Hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah membentuk alis menjadi lebih lurus. Nantinya akan membuat kesan lebih muda. Ini adalah salah satu ciri khas yang selalu dilakukan para selebriti Korea, yaitu menggambar alis dengan lurus dan sedikit lengkungan pada bagian ujung. Pastikan juga Anda mengisinya dari dalam ke luar, kemudian meruncingkan bulu alis ke dalam satu titik.



Alis make up Korea ini mempunyai ciri khas yang lurus dengan bagian pangkal berbentuk kotak. Untuk membentuknya, Anda dapat mengisi tipis pada bagian tengah alis. Gambarlah pinggiran alis terlebih dahulu, kemudian Anda dapat mengisinya dengan teknik arsir secara tipis. Hal itu dilakukan supaya terlihat natural. Untuk melakukan teknik ini, Anda membutuhkan pensil alis yang warnanya mirip dengan warna alis dan rambut Anda.

5. Menggunakan warna “buah” untuk flush alami



Teknik ini adalah salah satu alasan mengapa para perempuan Korea tampak memerah sepanjang waktu. Ini disebabkan karena penggunaan pigmen buah di dalam riasan mereka. Mulai dari eyeshadow sampai perona pipi atau blush. Tidak hanya itu saja, umumnya warna bibir juga menggunakan warna-warna buah. Seperti semangka, strawberry, ceri, peach, dan lain sebagainya.

6. Menggunakan glitter liner



Gunakanlah liner berkilau yang cocok dengan warna kulit Anda. Menggunakan warna yang cukup dekat dengan garis air dan terlihat seperti menangis adalah salah satu bentuk K beauty yang sangat populer. Anda dapat menambahkan kilau tipis pada bagian pipi dan kelopak mata. Gunanya supaya memberikan efek dewy skin dan mata yang cerah. Jangan lupa juga untuk menambahkan kilau peachy pada mata secara halus dan natural.

Itulah 7 tips yang bisa Anda lakukan untuk membuat make up ala Korea. Selain mengetahui tekniknya, Anda juga harus menyiapkan make up yang sesuai. Mulai dari lipstick, eyeshadow, blush, eyeliner, glitter, dan lain sebagainya. Pastikan juga Anda membeli warna yang cerah.



Tidak perlu khawatir, kini banyak e commerce yang menjual hal serupa, bahkan produk impor langsung dari Korea. Anda dapat menemukannya di platform online shop seperti Blibli.