Hasilkan Kualitas Terbaik, Produk Kosmetik Terinspirasi dari Kecantikan Natural Wanita Indonesia

ERA.id - Pasar kosmetik Indonesia semakin ramai dengan hadirnya berbagai merek kosmetik. Industri kosmetik terus berkembang dengan menghadirkan berbagai produk baru. Tentu, ini membuka peluang dan mendorong industri kosmetik semakin maju.

Rosé All Day Cosmetics, atau biasa disebut RADC, menghadirkan produk makeup dan perawatan kulit untuk para wanita dan pria yang disesuaikan dengan kebutuhan target penggunanya. Produk ini terinspirasi dari kecantikan natural wanita Indonesia.

Rosé All Day Cosmetics telah berhasil mempertahankan ciri khasnya namun juga tetap mengikuti tren kecantikan yang membuat popularitasnya semakin meningkat. Produk kosmetik menghadirkan kategori eyes, face, lips dengan bahan-bahan pilihan untuk menjadi teman dan solusi akan kebutuhan setiap orang.

Acara virtual Shopee

Dengan konsep 'no-makeup makeup look', pengguna diajak untuk menjadi versi terbaik dari dirinya dan nyaman akan kulit masing-masing, sehingga lebih percaya diri untuk menampilkan wajah cantik natural tanpa perlu menutupi dengan terlalu banyak produk. Tak hanya itu, kini bahkan tengah merambah ke lini skincare untuk perawatan kulit yang diberi nama Skin by Rosé.

"Menjalankan bisnis Rosé All Day ini diawali dari keinginan kami untuk menciptakan produk yang sifatnya 'Everyday Essentials, Easy to Use and Functional' Dengan formula yang clean beauty, vegan dan halal certified," kata Cindy Nyoto, Director of Rosé All Day Cosmetics, melalui acara virtual Shopee pada Rabu (5/7/2023).

"Kami ingin semua orang, dari pemula hingga make up enthusiasts dapat menggunakan produk kami untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Rosé All Day hadir bermula dari perbedaan gaya makeup dari masing-masing founders. Pada akhirnya, semua orang akan memiliki produk make up yang rutin dipakai sehari- hari," lanjutnya.

Maka dari itu, produk ini pioneer dalam membuat make up yang mengandung skincare. Sebagai brand, kami ingin semua orang bisa tetap nyaman menjadi diri sendiri saat menggunakan produk tersebut.