Suruh Farel Prayoga Mengaji, Gus Miftah Kaget Saat Tahu Agamanya

ERA.id - Gus Miftah dibuat kaget saat bertemu dengan Farel Prayoga. Momen pertemuan Gus Miftah dan Farel Prayoga ini dibagikan di akun YouTube Btd Channel belum lama ini.



Awalnya Gus Miftah menanyakan kelancaran Farel Prayoga dalam mengaji. Farel kemudian mengaku belum mengaji, yang tentunya membuat Gus Miftah bingung karena seharusnya anak seumurannya sudah bisa mengaji.



"Farel, kamu sudah ngaji belum le. Sudah juz berapa kamu ngaji," tanya Gus Miftah.



"Mboten ngaji (nggak ngaji)," jawab Farel.



"Lho nggak ngaji? Lah kok nggak ngaji itu gimana?" tanya Gus Miftah sambil bercanda yang dijawab Farel dengan gelengan.



Kemudian Gus Miftah menasihati Farel untuk mengaji dan tetap beribadah meskipun kini sudah terkenal, yang membuat Farel kebingungan menjelaskan. Hingga akhirnya seorang panitia memberikan secarik kertas yang memberitahukan bahwa Farel bukan beragama Islam.



"Oh kamu non Muslim tah le? Oh rapopo. Mangkat neng gerejo (nggak apa-apa, berangkat ke gereja). Agamamu apa? Kristen? Katolik?" tanya Gus Miftah.



Farel tidak menjawab tentang agamanya, dan menyebut bahwa itu privasi. Gus Miftah pun tak memaksa, tetapi meminta Farel tetap beribadah apa pun itu agama yang dianutnya.



"Nggak lah, privasi," jawab Farel malu-malu.



"Pokoknya apa pun agamamu, yang penting beribadah sesuai kepercayaanmu. Jadi kalau kamu Kristen ya berangkat ke gereja, kalau kamu Budha yang berangkat ke Vihara. Karena Indonesia semua agama dilindungi negara," pungkas Gus Miftah.