Viral Usai Gesekan Ponsel Penonton ke Alat Vital di Atas Panggung, Ini 4 Fakta Pamungkas

ERA.id - Penyanyi solo Pamungkas kini viral dan menjadi trending topik Twitter, usai menggesekan ponsel penonton di atas panggung. Aksi Pamungkas tersebut dinilai tak senonoh dan penggemar ramai menyampaikan rasa kecewa mereka.



Pamungkas sendiri merupakan salah satu penyanyi solo pria yang banyak digemari dengan lagu-lagu rilisannya. Inilah beberapa fakta Pamungkas yang dilansir dari berbagai sumber.

1. Mengawali karier bermusik sebagai gitaris

Pamungkas (Instagram/pamungqas)

Penyanyi berusia 29 tahun ini mengawali karier bermusiknya sebagai gitaris Potenzio pada tahun 2010 lalu. Pamungkas sempat merilis satu album bertajuk Jingga, selama menjadi gitaris band tersebut.

2. Pernah menjadi homeband acara televisi

Sebelum memulai karier solonya, Pamungkas juga pernah menjadi homeband sebuah acara televisi, yakni Islam Itu Indah. Pada acara tersebut, Pamungkas juga berperan sebagai gitaris. Namun, ia juga menjadi backing vokal dari penyanyi utama homeband tersebut.

3. Nama melejit lewat lagu "To The Bone"

Nama Pamungkas mulai dikenal oleh publik secara luas usai merilis lagunya yang berjudul "To The Bone". Lagu tersebut meledak di pasaran dan banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai media sosial.



Sejak saat itu, lagu-lagu Pamungkas lainnya mulai terkenal juga. Di antaranya adalah "Kenangan Manis", "Monolog", dan "I Love You But I'm Letting Go".

4. Pernah menjalin asmara dengan Cantika G.A.C

Pamungkas diketahui pernah menjalin asmara dengan salah satu personel grup vokal G.A.C, yakni Cantika Abigail. Kendati demikian, hubungan keduanya tidak berlangsung lama dan kini sudah tidak bersama lagi. Banyak yang menduga berakhirnya hubungan keduanya karena perbedaan keyakinan masing-masing.