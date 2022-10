Akhirnya Bisa Nonton Konser BLACKPINK, Jung Hae In Pamer Senyum dan Foto Bareng Jisoo

ERA.id - Aktor Jung Hae In akhirnya hadir hari kedua konser BLACKPINK di KSPO Dome, Seoul, Korea Selatan, pada Minggu (16/10/2022). Kehadiran Jung Hae In sontak mencuri perhatian usai sebelumnya ia sempat bersedih karena tidak bisa menonton di hari pertama konser.



Kesedihan tersebut disampaikan Jung Hae In dengan mengomentari unggahan aktris Yoon Se Ah, yang membagikan momennya menonton konser BLAKCPINK di hari pertama. Jung Hae In berkomentar dengan menyematkan emoji sedih.



"Senior ternyata juga nonton," komentar Jung Hae In.



Setelah akhirnya bisa hadir di hari kedua, Jung Hae In pun membagikan potret keseruannya menonton konser BLACKPINK. Melalui unggahan Instagram Storiesnya, Jung Hae In membagikan fotonya memegang lightstick BLACKPINK.



Tak hanya itu, ia juga memamerkan fotonya bersama Jisoo BLACKPINK, setelah konser usai. Terlihat keduanya begitu akrab berfoto bersama, dan Jung Hae In tetap memegang lightstick.

Jung Hae In dan Jisoo di konser BLACKPINK (Instagram/holyhaein)





"@sooyaa___ #BLACPINK WORLD TOUR," tulis Jung Hae In pada keterangan unggahannya.



Momen Jung Hae In bersama Jisoo di konser BLACKPINK ini sontak mencuri perhatian netizen. Keduanya bahkan sempat trending dan jadi perbincangan hangat di Twitter.



"Yang ditunggu2 akhirnya nongol juga di konser ayang," komentar penggemar.



"Soohoo menghampiri Youngro di konser masa depannya," ucap yang lain.



"Akhirnya woii, takbir untuk shipper HaeSoo," sambung yang lain.



Seperti diketahui, kedekatan antara Jung Hae In dan Jisoo BLACKPINK dimulai dari keduanya membintangi drama Snowdrop. Pada drama tersebut, mereka didapuk sebagai pemeran utama, di mana Jung Hae In berperan sebagai Lim Soo Ho, sedangkan Jisoo sebagai Eun Young Ro.