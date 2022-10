Fakta Seru Konser BLACKPINK, Tampilkan Album Baru hingga Solo Para Member

ERA.id - Setelah 3 tahun, BLACKPINK akhirnya menggelar tur dunia kedua mereka, yang bertajuk BLACKPINK BORN PINK WORLD TOUR. Tur dunia ini dimulai dengan konser di KSPO Dome, Seoul, Korea Selatan, selama dua hari, yakni 15 dan 16 Oktober 2022.



Pada konser tersebut, terdapat banyak keseruan dan momen mengharukan dari para member BLACKPINK dengan penggemar mereka. Apa saja? Yuk simak langsung fakta seru konser BLACKPINK berikut ini.

1. Menampilkan lagu baru di album Born Pink

Konser BLACKPINK (Twitter)

Pada konser kali ini, Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa menampilkan lagu-lagu baru mereka di album Born Pink. Beberapa lagu yang ditampilkan adalah "Typa Girl", "Shut Down", "Pink Venom", hingga "Tally".



Selain itu, mereka juga menyanyikan hits mereka di album lama, seperti "Ddu Du Ddu Du", "How You Like That", "Boombayah", dan masih banyak lagi. Pada aksi panggung menyanyikan lagu-lagu tersebut, member BLACKPINK tampil begitu energik dan dimeriahkan dengan para penari latar.

2. Para member menyajikan penampilan solo

Sama seperti konser sebelumnya, pada konser kali ini, keempat member BLACKPINK juga menyajikan penampilan solo masing-masing. Jisoo sukses membawakan lagu "Liar" yang dipopulerkan oleh Camila Cabello dan menyajikan penampilan tari luar biasa.



Jennie menyanyikan lagu barunya untuk pertama kali di hadapan publik berjudul "You and Me". Pada penampilan ini Jennie juga menyajikan tarian balet bersama salah satu penari pria.



Sementara itu, Lisa membawakan dua lagu solonya, yakni "LALISA" dan "Money". Rose juga membawakan dua lagu solonya, yakni "Hard To Love" dan "On The Ground".

3. Keharuan di konser BLACKPINK

Selain keseruan, konser BLACKPINK juga dipenuhi dengan momen haru yang dirasakan oleh para member bersama penggemar mereka alias Blinks. Pada hari kedua konser, Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose berbagi perasaan mereka akhirnya bisa bertemu kembali dengan penggemar di konser setelah 3 tahun. Pada momen tersebut, keempat member BLACKPINK pun tak kuasa menahan air mata mereka.



"Kami sibuk promosi, tetapi tubuh kami sakit dan kami tidak bisa tidur nyenyak, tetapi itu berakhir dengan baik. Terima kasih Blinks. Terima kasih Blinks sudah mendekorasi kami dengan laut pink yang cantik, dan kami akan bersama untuk waktu yang lama," kata Lisa, dilansir dari Twitter.



"Kami mencintaimu Blinks," tutur member lainnya.

4. Dihadiri oleh banyak selebriti

Seungyoon WINNER dan member BLACKPINK (Instagram)

Konser BLACKPINK di Seoul ini dihadiri oleh banyak selebriti lainnya. Mulai dari selebriti dari agensi yang sama dengan BLACKPINK, seperti Seunghoon dan Seungyoon WINNER, Jeon Somi, Loren, hingga Vince.



Selebriti lainnya yang menghadiri konser BLACKPINK ada Jihyo, Mina, dan Nayeon TWICE, Minnie G-IDLE, Sorn eks CLC, Hyeri, Ashley Choi, para pemain drama Snowdrop seperti Jung Hae In, dan masih banyak lagi.