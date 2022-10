Kaesang Pangarep Pamer Foto Wisuda di Tengah Isu Ijazah Palsu Jokowi, Komentar Erina Gudono Jadi Sorotan

ERA.id - Belakangan ini, jagat maya diramaikan isu bahwa ijazah sarjana Presiden Joko Widodo atau Jokowi palsu.

Ditengah ramainya isu ijazah palsu milik Jokowi, kini putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep memamerkan foto lawasnya ketika masih kecil.



Lewat Instagram pribadinya, kekasih Erina Gudono ini membagikan foto dirinya saat melakukan wisuda di sekolah dasar (SD) 16 Surakarta pada 26 Juni 2007.

Kaesang Pangarep berfoto dengan latar belakang gambar rak buku.

Dibagian caption Instagram-nya, Kaesang Pangarep mengaku sengaja membagikan foto tersebut.

Sebab, Kaesang mengikuti sang ayah Presiden Joko Widodo yang belum lama ini juga membagikan potret saat wisuda.

"Bapak upload foto wisuda, saya juga upload foto wisuda biar samaan," tulis Kaesang di Instagram @kaesangp.

Melihat unggahan itu, sang kekasih Erina Gudono seolah-olah bangga karena aKaesang Pangarep sudah melakukan wisuda.

Kaesang Pangarep (Foto: Instagram/@kaesangp)

"So proud of you. Selamat atas gelar barunya," komentar Erina.

Komentar Erina Gudono mendapatkan respon dari Kaesang Pangarep. Mantan kekasih Felicia Tissue ini langsung memberikan pin di kolom komentar Erina. Kaesang menyebut sudah diwisuda dengan gelar professor.

"@erinagudono gelar baruku Prosesor," balas Kaesang.

Tak hanya Erina Gudono, banyak netizen yang menanggapi unggahan Kaesang Pangarep. Mereka ramai-ramai menuliskan komentar kocak dan mengungkit kembali isu ijazah palsu Jokowi.

"Ini pasti beli nih ijazahnya, soalnya background bukunya sama semua," komentar akun @erick******

"Pengen ketawa tapi takut dosa," tulis akun @hanalista****

"Palsu kannn pasti beli," lanjut akun @suwastika****