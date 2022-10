Panen Cibiran, Wirda Mansur Pamer Kasih Uang Rp50 Juta ke Ustaz Yusuf Mansur Dapat Mobil Rp1,4 M: Buat Bokap Nggak Ada Artinya

ERA.id - Baru-baru ini, putri Ustaz Yusuf Mansur, Wirda Mansur kembali menjadi bulan-bulanan netizen. Ia dibanjiri cibiran netizen pasca menceritakan motivasi bersedekah yang kini jadi viral di media sosial.



Sembari menangis, Wirda Mansur menceritakan pengalamannya memberikan uang Rp50 juta untuk sang ayah. Baginya, uang Rp50 juta tidak ada artinya bagi Ustaz Yusuf Mansur.



"Ya, ini sedikit sih tapi doain ya pah buat cita-cita aku, buat impian aku. Karena gue yakin, buat bokap gue Rp50 juta enggak ada artinya, mungkin ya," ujar Wirda Mansur, dikutip dari akun gosip Instagram @bundsthetic.



"Tapi yang dilihat kan ketulusan gue, keikhlasan gue. Buat MAB. Buat semua gue jalanin," lanjutnya.



Sebelum memberikan Rp50 juta kepada Ustaz Yusuf Mansur, Wirda Mansur mengaku ingin membeli mobil. Tetapi, ia tak jadi membeli dan memilih untuk bersedekah karena ingin mendapatkan keajaiban dari Allah.

Wirda Mansur (Foto: Instagram/@bundsthetic)





"Gue lihat Instagram mobil, terus gue ngucap dalam hati 'Ya Allah, pengen banget ini mobil', gitu gue bilang. Bisa aja gue beli mobil, tapi gue tuh lagi menunggu keajaiban Allah juga gitu," kata Wirda Mansur.



"Karenakan dia sering bilang ke kita. Kalau kita ngasih Allah pasti ngasih gitu, bahkan ngasih lebih dari apa yang kita kasih. Bahkan, dikasih 700x lipatkan," lanjutnya.



Potongan unggahan video itu dibanjiri cibiran dari netizen. Sebagian netizen mencibir keluarga Yusuf Mansur yang selalu memikirkan duniawi. Sementara, sebagian netizen menyarankan Wirda Mansur untuk pergi ke psikiater.



"Ini sekeluarga gak bener deh duniawi mulu yang dituju padahal casingnya agama," komentar akun @ellawdiana****

"Hahahaha ini sekeluarga gak ada yang beres, omongannya dunia mulu. Lu kalau mau sedekah gak usah diomong anjirrr gak gunaaa," tulis akun @shantyn****

"Ini daripada fafifu mulu dimedsos please banget ini mah ke psikiater. Honey you seriously need itu, please," kata akun @alifiala****

"Seseorang, tolong dia butuh bantuan psikiater," lanjut akun @juli****.