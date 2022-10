Diterpa Rumor Kencan, Perbedaan Pengakuan Rocky ASTRO dan Park Bo Yeon Jadi Sorotan

ERA.id - Rocky ASTRO dan Park Bo Yeon dirumorkan berpacaran. Tetapi dalam klarifikasinya, mereka membuat pernyataan yang berbeda.

Rumor asmara yang melibatkan Rocky ASTRO dan Park Bo Yeon menuai sorotan. Pihak Rocky membenarkan bahwa adanya jalinan asmara dengan Park Bo Yeon.

“Rocky dan Park Bo Yeon saat ini sedang dalam tahap mengenal satu sama lain secara perlahan dengan perasaan yang baik,” kata Fantagio agensi Rocky ASTRO, dikutip XsportNews, Senin (31/10/2022).

Lalu, kata agensi, Rocky dan Park Bo Yeon mulai tertarik satu sama lain sejak terlibat dalam proyek yang sama. Di mana keduanya terlibat dalam acara Find Me If You Can.

Bukan hanya itu saja, Park Bo Yeon disebut turut membantu Rocky dalam menciptakan karya di musiknya.

“Dia (Park Bo Yeon) berpartisipasi dalam karya musik Rocky. Mereka baru-baru ini mengkonfirmasi perasaan mereka setelah bekerja sama sebagai rekan kerja,” ungkap agensi.

Sayangnya pernyataan Rocky ASTRO yang mengakui adanya kisah asmara itu berbanding terbalik dari pernyataan Park Bo Yeon. Pihak Park Bo Yeon justru membantas adanya jalinan asmara. Dikatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas pertemanan.

“Park Bo Yeon dan Rocky adalah teman baik yang bekerja sama di acara yang sama,” kata Koo Management agensi Park Bo Yeon.

Rumor asmara dan perbedaan pernyataan ini tentu saja menuai respon beragam dari netizen. Netizen yang percaya mereka berkencan melihat bukti yang tersebar luas yang memperlihatkan kebersamaan mereka saat menonton musikal The Three Musketeers.

Bukan hanya itu saja, penggemar ASTRO juga percaya mereka berkencan setelah nama Park Bo Yeon dikreditkan dalam menulis lirik untuk lagu solo Rocky. “S#1”.

“Sebagai seorang AROHA (penggemar), saya sepenuhnya mendukungmu Rocky bahkan jika perusahaannya tidak (mendukung). Kamu terlihat cocok bersama. Selamat! Rocky kami sedang jatuh cinta,” tulis @Bumble_****.

“Saya tidak berpikir itu satu sisi. Mungkin Bo Yeon menyangkalnya demi Rocky. Rocky adalah idola,” kata @MashiYo***.

“Agensi seharusnya membicarakannya sebelum mengeluarkan pernyataan. Ini akan menyebabkan drama besar, khusus untuk sisi idola kpop,” timpal @StacyJ0947****.