Jalin Hubungan Erat dengan V BTS, HYBE Bantah Rekrut Park Bo Gum Gabung ke Agensi

ERA.id - HYBE akhirnya angkat bicara terkait rumor yang belakangan beredar di kalangan penggemar. Agensi BTS itu tegas membantah akan merekrut Park Bo Gum untuk bergabung.

"Laporan itu tidak benar," kata seorang perwakilan HYBE, dikutip Osen, Kamis (26/1/2023).

Rumor tentang Park Bo Gum gabung ke agensi BTS ini muncul setelah sang aktor meninggalkan agensi lamanya, Blossom Entertainment pada akhir tahun lalu. Sejak saat itu beragam isu muncul yang menyebut sejumlah agensi besar tertarik untuk merekrut Park Bo Gum.

HYBE disebut sedang mengurus kontrak kerja sama dan menyiapkan tim manajemen baru demi merekrut bintang Reply 1988 itu. Padahal HYBE sendiri sejauh ini belum memiliki tim yang menaungi aktor maupun aktris.

Meski membantah merekrut Park Bo Gum, aktor 29 tahun ini memiliki hubungan dekat dengan V BTS. Keduanya bersahabat dan sering menghabiskan waktu bersama.

Selain HYBE, agensi BLACKPINK, YG Entertainment juga sempat dirumorkan akan merekrut Park Bo Gum. Akan tetapi YG Entertainment menepis rumor tersebut.

Sementara itu, Blossom Entertainment membenarkan bahwa Park Bo Gum tidak melanjutkan kontrak kerja sama pada Desember 2022. Mantan agensi Park Bo Gum mengatakan menghormati keputusan sang aktor untuk meninggalkan agensi.

"Kami menghormati keputusan aktor Park Bo Gum yang telah lama bersama kami, dan kami sepakat mendoakan yang terbaik untuk masa depan masing-masing," kata Blossom Entertainment.

Park Bo Gum dikenal sebagai salah satu aktor terbaik di Korea Selatan yang debut di tahun 2011. Sepanjang kariernya ia sudah banyak membintangi drama hingga film bergengsi.

Dia tercatat membintangi drama Hello Monster, The Producers, Encounter, Reply 1988, Love in the Moonlight, hingga Record of Youth. Bukan hanya itu saja, ia juga kerap kali meraih penghargaan di ajang bergengsi seperti APAN Star Awards, Asia Artist Awards, Baeksang Arts Awards, KBS Drama Awards, dan masih banyak lagi.