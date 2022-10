Anak Dua Masih Kurang, Cardi B Kode Siap Bikin Anak Ketiga

ERA.id - Pasangan Cardi B dengan Offset saat ini telah dikaruniai dua anak. Anak pertama, bernama Kulture Kiari Cephus, lahir tahun 2018. Sedangkan anak kedua, bernama Wave Set Cephus yang lahir tahun 2021. Baru-baru ini, Cardi B tengah merencanakan untuk membuat anak ketiganya.

Dilansir dari Aceshowbiz, Senin (31/10/2022), Cardi B dalam unggahan Twitternya. Memperlihatkan anak keduanya, Wave, sedang duduk di atas kasur, sembari mengenakan jaket dan topi rajut berwarna abu-abu.

Dalam captionya, pelantun "Bodak Yellow" tengah merencenakan anak ketiganya. Dengan catatan, saat semua urusannya selesai.

"Anakku sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk menyelesaikan urusanku dan memiliki anak ketiga," tulis Cardi B.

Dikabarkan, urusan yang dimaksud dari Cardi B, adalah pembuatan album studio keduanya. Sebelumnya, album studio debutnya adalah Invasion of Privacy. Serta membawa Cardi B memenangkan Grammy pertamanya, lewat kategori Best Rap Album.

My son so fire 🔥❤️….I can’t wait to get business finish and have my third pic.twitter.com/Usth7PWgNv