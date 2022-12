Alami Kesedihan Mendalam Akibat Saudaranya Ditembak hingga Tewas, Cardi B Kelelahan Bahagiakan Sang Suami

ERA.id - Suami Cardi B, Offset, akhir-akhir mengalami kesedihan yang sangat mendalam, lantaran dia selalu menangisi kematian sepupunya, Takeoff. Sebagai istri, Cardi B mengaku sangat lelah membuat sang suami agar bahagia kembali.

Dilansir dari NME, Kamis,(1/12/2022), Takeoff yang memiliki nama asli Kirsnick Khari Ball. Dia ditembak di arena bowling di Houston, Texas, 1 November 2022, dini hari waktu setempat.

Takeoff dinyatakan tewas di tempat kejadian, karena tertembak di bagian kepala. Kejadian tersebut, disebabkan Takeoff bersama teman-temannya mengalami pertengkaran. Sehingga seorang pelaku melepaskan 5 tembakan, yang sempat mengenai kepala pria berusia 28 tahun itu.

Offset sebagai sepupu dekat dari Takeoff, sontak mengalami shock dan kesedihan yang sangat mendalam. Hal ini terlihat dari beberapa postingan terakhir di bulan November.

"Rasa sakit yang Anda tinggalkan untuk saya, tak tertahankan. Hati saya hancur," ucap Offset.

Pria yang menikahi Cardi B di tahun 2017 itu tampak belum juga menemukan kebahagian setelah sebulan dari kematian sepupunya.

Cardi B sebagai istri tidak bisa berbuat banyak. Kematian Takeoff menjadikan suasana rumah tangga mereka berada di masa-masa sulit. Lewat rekaman suara yang beredar di sosial media, Cardi B di sana menceritakan kondisi mereka.

"Kami mencoba untuk menjalani hidup dengan normal, tetapi jauh di lubuk hati kami, ini sangat berat," ucap Cardi B.

Ibu anak dua itu kemudian menegaskan, bahwa dia tidak membutuhkan simpati dari orang lain.

"saya merasa jika kita berbicara tentang perasaan kita yang sebenarnya, atau apa yang sebenarnya kita alami. Kalian semua akan mulai berkata, 'Oh, simpati. Oh simpati'. Kami tidak menginginkan simpati!," ujarnya.

Cardi B mengatakan, dalam kondisi saat ini, dia mengalami stress. Dia juga merasa sangat kelelahan mencoba tampil ceria untuk membuat Offset bahagia.

"Tapi tidak bohong, saya merasa sangat putus asa berusaha membuat suami saya bahagia. Dengan mencoba membuatnya tersenyum. Mencoba untuk tetap bekerja setelah semua yang dia alami beberapa minggu terakhir ini," tutup Cardi B.

Cardi B speaks on feeling hopeless trying to help Offset after the passing of his cousin Takeoff.💔🕊️



“I been feeling so hopeless trying to make my husband happy, he no longer smiles… seeing him randomly cry.. I am heartbroken” pic.twitter.com/1lskk52aVr