Devano Denandra Dicibir Gegara Bergaya Bak Perempuan, Iis Dahlia Ngamuk: Kalian Melek Mata Hey Orang Indonesia

ERA.id - Belakangan ini, Devano Denandra dicibir netizen karena membagikan foto pakai baju ala perempuan di Instagram pribadinya. Putra Iis Dahlia nampak percaya diri memakai dress warna-warni, kalung hingga anting bak seorang perempuan.

Rambut Devano juga tak kalah mencolok karena dicat dengan warna pirang. Perubahan drastis dari pria berusia 20 tahun ini dibanjiri hujatan karena tampil feminim bak perempuan.

Mengetahui perubahan pelantun lagu "Hari Paling Bahagia" yang dibanjiri hujatan, Iis Dahlia angkat bicara. Di hadapan awak media, Iis Dahlia tak masalah jika putra tercintanya bergaya bak perempuan.

Baginya, Devano bergaya perempuan karena tuntutan sebagai model. Ketika menjadi model, Devano akan memberikan penampilan semaksimal mungkin sesuai arahan dari desainer dan fotografer.

Iis Dahlia (Foto:YouTube/STARPRO Indonesia)

"Kenapa? Kayak cewek Devano? Kalian harus tahu ya, jangan salah menilai, Devano itu as a singer, Devano as an actor sebagai pemain film dan pemain series, Devano as a model. Ketika dia jadi model, dia menyediakan dirinya like a mannequin. Lo mau pasangin gue apapun terserah," kata Iis Dahlia, dikutip dari kanal YouTube STARPRO Indonesia.

Pelantun lagu "Payung Hitam" ini menegaskan bahwa Devano tetap terlihat pria, meski bergaya bak perempuan.

"Bukan karena dia keperempuan-perempuan dan anak gue tetep laki style walaupun dipaksikan apapun juga," tegas Iis Dahlia.

Devano (Foto: Instagram/@iamdevano)

Iis Dahlia berpesan kepada netizen agar tak menghujat putranya. Ibu dua anak ini merasa netizen harus mengubah cara pikirnya ketika melihat penampilan nyentrik.

"Jadi jangan salah menilai. Jadi kalian tuh memang harus melek mata hey orang Indonesia. Nanti dipikirnya Devano kayak bencong kayak gini, gini, hei bukan," ujar Iis Dahlia.

"Pada saat itu Devano sedang menjadi model jadi apapun yang desainer pakaikan ke dia ya dia harus terima," lanjutnya.