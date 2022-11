Dikecam Penggemar, Whitelab Minta Maaf Atas Kegaduhan Fans Meeting Oh Sehun

ERA.id - Co-Founder Whitelab, Jessica Lin, akhirnya muncul dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penggemar Oh Sehun atau Sehun. Jessica mengatakan kegaduhan tersebut menjadi pelajaran besar bagi Whitelab.



Melalui akun media sosial resmi Whitelab, Jessica Lin yang tampil dalam video berdurasi 01:28 menit itu menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan acara fans meeting Oh Sehun bertajuk 'One Memorable Day With Scientist Ganteng Oh Sehun'.



"Saya mewakili seluruh tim Whitelab ingin memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh seluruh fans Oh Sehun pada event One Memorable Day With Scientist Ganteng Oh Sehun, 6 November 2022 lalu," kata Jessica Lin, dikutip Era, Selasa (8/11/2022).



Lalu, kata Jessica, pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pemenang Golden Ticket lantaran tidak bisa bertemu dengan Oh Sehun secara langsung. Sebagai gantinya, pihak Whitelab memberikan para pemenang berupa photocard yang ditandatangani oleh Oh Sehun.



"Kami juga memohon maaf kepada seluruh pemenang golden tiket meskipun kami sudah sangat berupaya untuk mengatur pertemuan antara para pemeneng dengan Oh Sehun setelah event berlangsung, kami menyayangkan hanya sebagian pememang yang berhasil bertemu Oh Sehun secara langsung. Sehingga masih menimbulkan banyak kekecewaan," jelasnya.



Mengenai kegaduhan di media sosial yang mengarah ke para staf yang berada di lokasi kejadian, Jessica dan tim mengaku sudah menelusuri hal tersebut. Namun ia memastikan staf yang dimaksud oleh para penggemar bukanlah karyawan dari Whitelab.



"Terkait komentar-komentar di media sosial yang tidak berkenan telah kami telusuri berasal dari tim outsorce kami, dan kami turut memohon maaf dan tidak membenarkan apa yang dilakukan," ungkapnya.



Kemudian Jessica memastikan oknum-oknum tersebut langsung mendapat tindakan tegas setelah banyak laporan yang masuk terkait ulah dan perbuatan mereka. Diketahui beberapa orang yang diduga staf dari Whitelab memicu kemarahan penggemar setelah membuat unggahan tidak pantas di akun Instagram.



Oknum tersebut secara sadar dinilai menghina Oh Sehun yang merupakan idola Kpop sekaligus brand ambasador dari Whitelab. Bukan hanya itu saja, oknum tersebut juga dinilai telah menghina para penggemar setia Oh Sehun yang datang ke Central Park Mall, Minggu (6/11/2022).



"Sejak kami menerima laporan dari teman-teman fans di media sosial, kami langsung mengambil langkah menindak oknum-oknum tersebut," tegasnya.



Selain itu, Jessica juga turut menyampaikan terima kasih kepada Oh Sehun dan SM Entertainment lantaran telah mendukung Whitelab.



Lebih lanjut, Jessica menyatakan kejadian sekaligus kegaduhan yang terjadi kala itu menjadi pelajaran keras baginya dan Whitelab di masa depan.



"Kejadian ini menjadi pembelajarn keras bagi kami dan memacu kami untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan," tutupnya.



Diketahui acara fans meeting Oh Sehun yang diselenggarakan oleh Whitelab dianggap mengecewakan penggemar setelah idola mereka tampil tak kurang dari 10 menit. Acara yang seharusnya menjadi momen bahagia penggemar itu juga diwarnai dengan komentar sinis dari staf yang bekerja di lokasi kejadian.



Bukan hanya itu saja, penggemar juga turut kecewa lantaran hadiah untuk Sehun yang dititipkan ke penyelenggara disalahgunakan oleh banyak pihak. Bahkan kabarnya hadiah tersebut belum sampai ke tangan Sehun meskipun sudah diberikan kepada staf yang bertugas.