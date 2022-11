Acara Meet & Greet Song Joong Ki Bakal Pindah Lokasi, Felicya Angelista: Ada Banyak Kekhawatiran

ERA.id - Acara meet and greet aktor Korea Selatan, Song Joong Ki yang awalnya digelar di mal Central Park, Jakarta, akhirnya dipindahkan ke lokasi baru. Perubahan lokasi ini diumumkan langsung oleh Felicya Angelista dan Caesar Hito selaku pemilik brand Scarlett Whitening, yang menjadikannya brand ambassador.



"Ada banyak kekhawatiran yang muncul di kolom komentar dan untuk itu, setelah berdiskusi dengan semua pihak, kami semua sepakat ambil keputusan untuk memindahkan meet and greet Song Joong Ki," ujar Felicya pada video yang dunggah di Instagramnya, Senin (7/11/2022).



Tak hanya lokasi, acara yang sebelumnya digelar untuk umum dan terbuka pun diubah menjadi terbatas. Meski demikian, pihak mereka belum memberikan informasi lebih lanjut tentang cara mengikuti acara meet and greet Song Joong Ki dan lokasi acara yang baru, pada 26 November 2022 mendatang.



"Karena perpindahan venue, kami meminta maaf acara yang Song Joong Ki yang tadinya terbuka untuk umum, kami putuskan batasi jumlah yang hadir, ini benar-benar sangat terbatas. Sekali lagi karena concernnya lebih ke keamanan, kenyamanan, dan keselamatan semuanya," jelasnya.



Seperti diketahui, sebelum Song Joong Ki, mal Central Park lebih dahulu digunakan untuk acara fan meeting Sehun EXO yang digelar brand Whitelab. Namun, acara tersebut harus dihentikan karena kehadiran ribuan penggemar yang memadati area mal.