Sudah Tahu? Inilah Perbedaan Wirausaha dan Wiraswasta yang Paling Menonjol

ERA.id - Secara umum, pengertian wirausaha dapat diartikan sebagai bentuk keberanian seseorang untuk menerima risiko dari apa yang sedang dijalankan dengan tekun. Adapun yang dijalani seorang wirausahawan adalah sebuah usaha yang membutuhkan tenaga, modal, dan sarana yang dimiliki.

Kewirausahaan sendiri dimaknai sebagai bentuk kemampuan seseorang dalam memanajemen kreativitas dengan tepat menjadi sebuah bentuk inovasi. Bentuk inovasi ini berupa peluang untuk mendirikan usaha bisnis yang dilakukan. Agar usaha bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukanlah konsep kewirausahaan sosial.

Apa Saja Perbedaan Wirausaha dan Wiraswasta?

Ilustrasi Wiraswasta atau karyawan. (foto: dok. pixabay)

Dalam keseharian, selain akrab dengan istilah wirausaha, tentunya kita juga kerap mendengar istilah wiraswasta. Dua hal ini tentunya berbeda, tetapi banyak orang yang salah memaknai dua istilah tersebut. Lalu, apa perbedaan wirausaha dan wiraswasta?

Dikutip dari salah satu sumber, orang yang mempunyai jiwa wirausaha merupakan orang yang merintis usaha yang dibentuk dan dijalankannya sendiri. Dengan kata lain, seorang wirausahawan juga adalah owner dari perusahaan mereka sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan wiraswasta yaitu seseorang yang merintis karier atau bekerja di perusahaan milik orang lain. Dengan demikian, wiraswasta merupakan karyawan yang bekerja dan digaji oleh perusahaan atau organisasi.

Namun, kita dapat melihat beberapa poin yang menjadi sudut pandang lain terkait perbedaan wirausaha dan wiraswasta. Simak penjelasannya di bawah ini.

Mindset atau Cara Berpikir

Perbedaan wirausaha dan wiraswasta yang paling terlihat sebenarnya ada pada mindset atau cara berpikir. Seorang wirausahawan mempunyai mindset atau cara berpikir yang mandiri, berani mengambil risiko dan menguasai seni kepemimpinan. Oleh sebab itu, dari segi mentalitas, mereka juga termasuk tahan banting. Dari segi pemikiran pun mereka mempunyai pemikiran out of the box atau berbeda dari orang pada umumnya, sehingga banyak ide, kreativitas, dan inovasi yang mampu mereka wujudkan.

Sedangkan mindset atau cara berpikir wiraswasta sama seperti orang kebanyakan. Dari segi karakter, mereka memiliki keuletan dan juga pekerja keras. Namun, untuk kasus tertentu, mentalitas seorang wiraswasta tidak lebih kuat dari mental wirausahawan. Seorang wirausaha berani menentukan keputusan, sedangkan kebanyakan wiraswasta lebih memilih menetap pada zona aman.

Ruang Lingkup Visi dan Misi

Dari segi visi, seorang wirausahawan mempunyai business plan. Selain itu, seorang wirausahawan selalu memiliki semangat untuk mewujudkan visi yang mereka rencanakan agar dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Sementara wirausaha cukup dengan mengikuti isu-isu terbaru yang sedang ramai terjadi untuk mengembangkan bisnis di tempat mereka bekerja. Sedangkan dari segi visi, mereka lebih cenderung pragmatis dengan apa yang sudah mereka dapatkan.

Lingkup Bisnis

Jika dilihat dari ruang lingkup bisnis, seorang wirausahawan menggeluti usaha bisnis mereka lebih dari satu bidang saja. Dengan demikian, sangat memungkinkan bagi mereka membuka usaha bisnis di bidang lain dengan jumlah sebanyak mungkin sesuai keinginan mereka. Kemungkinan demikian tentunya dapat dilandasi alasan yang beragam. Ada yang beralasan atas dasar passion, ada juga karena murni untuk mencari keuntungan.

Sedangkan untuk wiraswasta, ruang lingkup bisnis yang mereka jalani hanya sebatas pada satu bidang saja. Oleh karena itu, sulit bagi mereka membuka peluang di bidang lain, sebab adanya tuntutan dan kewajiban. Jika seorang wiraswasta bekerja sebagai pelayan di restoran, maka hanya hal itulah yang bisa mereka lakukan.

Demikianlah perbedaan wirausaha dan wiraswasta yang bisa kita ketahui. Anda ada di posisi yang mana?

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…