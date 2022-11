Bintang Tamu Diserang, Deddy Corbuzier Putuskan Hapus Konten KPop

ERA.id - Deddy Corbuzier memutuskan menghapus konten podcastnya yang membahas tentang KPop. Ini dilakukan karena konten terbaru yang berjudul "Panas! Gue Debat! Keras K-Popers dan NCT! A Propaganda" menuai kemarahan penggemar NCT 127 dan membuat bintang tamunya diserang.



"Need to take down the KPop content from my podcast, krn pada menyerang bintang tamu nya. Untukku, aku sudah terbiasa akan hal itu, tetapi untuk sebagian orang, itu buruk. Jadi terima kasih setidaknya sudah berbicara dari hati kamu. Oh anw, ingetin saja, hari ini hari Pahlawan," tulis Deddy Corbuzier di Instagramnya, pada Kamis (11/11/2022).



Ternyata keputusan Deddy untuk menghapus konten tentang KPop tersebut diminta oleh bintang tamunya sendiri. Deddy pun mengunggah pesan bintang tamu tersebut yang merasa dirinya jadi sasaran para penggemar.



"Makasih banyak ya kak sebetulnya aku gamasalah sama sekali sm comment dr social media karna menurut aku + orang orang terdekat juga gaada perkataan ku atau ka Shinta yang menyakitkan, begitu pun om Deddy," ucap si bintang tamu, Kherent.



"Tapi entah kenapa semuanya specific directed towards aku dan ianggap sangat amat merugikan fandom yg kita wakili atas 3 detik bagian dr 53 menit video itu," tambahnya.



Sebagai informasi, pada konten yang dihapus tersebut, Deddy Corbuzier dan bintang tamunya, Kherent dan Shinta sempat membahas tentang konser NCT 127 yang belum lama ini dihentikan. Mereka juga membahas tentang fan meeting Sehun EXO yang batal digelar karena pengunjung yang membludak.