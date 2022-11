Dituduh Hamil, BCL Langsung Pamer Bentuk Perut Asli: Buat yang Belum Paham

ERA.id - Bunga Citra Lestari alias BCL kembali memberikan bantahan mengenai tuduhan dirinya tengah hamil. Lewat unggahan TikToknya, BCL membagikan video singkat yang menunjukkan bentuk perut aslinya ke publik.



Pada video tersebut, BCL mengenakan sport bra hitam dengan legging berwarna senada. Ia berdiri di hadapan kaca sambil menekuk tangan dan mengepalkan kedua tangan di depan wajahnya.



Kemudian, BCL pun berganti posisi dengan mengangkat tangan dari posisi sejajar lalu dinaikkan secara perlahan. Dengan posisi tersebut, postur tubuh bagian bawah BCL pun berubah, termasuk perutnya.



"It's all about the posture and the angle," tulis BCL pada videonya.



"Buat yang belom pahaam," kata BCL pada keterangan video.



Video BCL tersebut pun menuai banyak komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang ikut mengaku heran atas tuduhan BCL tengah hamil.



"Klarifikasi yang sangat smart," komentar netizen.



"Lagian kocak banget smpe kepikiran BCL hamil, pdhl krn emg makan aja," ujar yang lain.



"BCL ya sama kyak org normal lainnya, banyak makan perut pun membesar. Ada2 saja sampe dibilang hamil," sambung yang lainnya.