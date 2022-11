Apa Itu Apokaliptik? Berikut Definisi, Contoh, dan Pandangan Agama

ERA.id - Jika Anda suka menonton film fiksi ilmiah buku-buku fiksi, tentunya sudah tidak asing dengan kata “apokaliptik”. Lantas apa itu apokaliptik? Artikel ini akan menjelaskan dan mendefinisikan arti kata tersebut.

Apa Itu Apokaliptik?

Pertama, apokaliptik berasal dari bahasa Inggris “Apocalyptic” yang didefinisikan oleh collinsdictionary, sebagai sesuatu yang berarti berkaitan dengan kehancuran total sesuatu, terutama dunia.

Perang dan bencana menjadi penyebab apokaliptik (Freepik)

Apokaliptik juga berarti berkaitan dengan atau melibatkan prediksi tentang bencana di masa depan dan kehancuran dunia, yang disebabkan oleh kehabisan sumber daya alam dan bergegas menuju kehancuran.

Selain itu, Webster’s New World College Dictionary, 4th Edition mendefinisikan apokaliptik yang dikaitkan dengan hari seperti kiamat atau akhir dunia yang tiba-tiba dan penuh kekerasan.

Masih dari sumber yang sama, apokaliptik merupakan peristiwa kulminasi atau penentuan, titik balik, dan lain sebagainya yang meresahkan atau mengancam. Dengan demikian, apokaliptik berkaitan dengan sistem kepercayaan tentang akhir dunia, yang yakin jika dunia akan tiba-tiba, keras, dan rusak.

Contoh Penggunaan Frasa Apokaliptik di Media Besar

Beberapa media besar, seperti The Sun atau Times beberapa kali menulis artikel dan membubuhkan kata “apokaliptik”, berikut ini beberapa di antaranya:

● Six months ago the predictions were apocalyptic -Times, Sunday Times (2017)

● Forecasters, councils and that miserable bloke down the pub showered us with apocalyptic weather warnings this week. - The Sun (2017)

● We hope his apocalyptic prediction is wrong. - The Sun (2008)

● Labour politicians have been issuing similarly apocalyptic warnings. - Times, Sunday Times (2015)

● Yet the city remained a mind-boggling mixture of apocalyptic ruin and a return to routine. - Times, Sunday Times (2010)

● This is far short of the apocalyptic predictions being made in the 1970s. - Times, Sunday Times (2015)

● Plus, they got sick of apocalyptic predictions that began to prove false. - The Sun (2014)

● Still, some of the more apocalyptic predictions for 2012 proved over the top. - Times, Sunday Times (2012)

● Here is their most apocalyptic scenario yet: Billions dead. - The Sun (2007)

● The row came in a Referendum special where the Chancellor stood by apocalyptic warnings about threats to house prices and jobs. - The Sun (2016)

Apokaliptik dalam Agama

Beberapa agama meyakini adanya apokaliptik. Lutz Greisiger dalam bukunya yang berjudul Apocalypticism, Millenarianism, and Messianism, menyebut jika apokaliptisisme adalah keyakinan agama bahwa akhir dunia sudah dekat, bahkan dalam masa hidup seseorang.

Keyakinan mengenai apokaliptik biasanya disertai dengan gagasan bahwa peradaban akan segera berakhir dengan gejolak, salah satunya ditandai oleh semacam peristiwa global yang membawa bencana.

Apokaliptisisme adalah salah satu aspek eskatologi dalam agama-agama tertentu dan menjadi bagian dari teologi yang berkaitan dengan peristiwa akhir sejarah dunia, atau takdir akhir umat manusia.

Keyakinan apokaliptik sama seperti akhir dunia atau hari kiamat, dimana ada campur tangan Allah (dalam Islam) yang dramatis dan dahsyat dalam sejarah.

Beberapa agama meyakini jika hari kiamat adalah waktu dari penghakiman manusia, keselamatan umat yang setia, dan pemerintahan terakhir dari orang-orang pilihan dengan Tuhan dalam langit dan bumi yang diperbarui.

Selain itu, apokaliptisisme sering dikaitkan dengan keyakinan bahwa pengetahuan esoteris tentang kemungkinan besar akan terungkap dalam konfrontasi besar antara kekuatan baik dan jahat, yang ditakdirkan untuk mengubah arah sejarah.

Dengan demikian, kiamat dapat dilihat sebagai baik, jahat, ambigu, atau netral, tergantung pada agama atau sistem kepercayaan tertentu. Kiamat juga bukan hanya ide religius dan ada akhir zaman atau skenario transisi yang didasarkan pada sains modern, teknologi, wacana politik, dan teori konspirasi.

Selain apa itu apokaliptik, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu ingin tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…