Tercatat Sebagai Warga Negara Kanada, Jim Carrey Masuk Daftar Orang yang Dilarang Masuk Kawasan Rusia

ERA.id - Akibat berkebangsaan Kanada, Jim Carrey dan 100 orang lebih masuk daftar sebagai orang yang dilarang mengunjungi Rusia.

Hal ini merupakan buntut dari pertikaian antara Rusia dengan Ukraina. Mengingat salah satu Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Terang-terangan mendukung Ukraina. Hal ini dinilai oleh Rusia sebagai bentuk "keterlibatan langsung dalam pembentukan kebijakan anti-Rusia yang agresif".

Selain Jim Carrey, penulis Margaret Atwood yang menerbitkan buku "The Handmaid's Tale" ikut diblokir oleh Vladimir Putin. Ada juga beberapa politisi, penyiar, dan tokoh publik yang dikenal dekat dengan Trudeau, termasuk seorang jurnalis, murray brewster, masuk dalam daftar hitam Rusia.

Hal ini diperparah dengan unggahan di laman resmi Rusia.

"Menanggapi praktik pengenaan sanksi yang sedang berlangsung oleh rezim Perdana Menteri J. Trudeau terhadap kepemimpinan Rusia," tulis pernyataan.

Mereka juga membagikan daftar orang-orang yang akan terkena sanksi.

"Politisi dan anggota parlemen, perwakilan komunitas bisnis, pakar dan jurnalis, tokoh budaya, serta siapa pun yang dianggap tidak dapat diterima oleh otoritas Russofobia Kanada, pintu masuk telah ditutup atas dasar timbal balik (perilaku) dari 100 warga negara Kanada," tutup pernyataan.

This is not a joke: Russia just sanctioned Jim Carrey. He and a hundred other Canadians are banned from entering the country after speaking out against the invasion of Ukraine pic.twitter.com/ugwUyV348H