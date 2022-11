Lelah Dihujat Netizen Indonesia, Mahyar Tousi Akhirnya Minta Maaf Usai Hina Para Petinggi Negara yang Pakai Batik

ERA.id - YouTuber asal Inggris, Mahyar Tousi meminta maaf usai menghina para petinggi negara yang mengenakan batik di acara KTT G20 belum lama ini. Permintaan maaf tersebut disampaikan Mahyar lewat cuitan di Twitternya.



"Sekali lagi saya minta maaf kepada siapa saja yang tersinggung dengan cuitan candaan tentang para pemimpin di G20 yang mengenakan pakaian tradisional Indonesia," tulis Mahyar Tousi, pada Kamis (17/11/2022).



Mahyar mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda dan sudah biasa dilakukan untuk Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, dan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Ia menegaskan tidak memiliki niatan buruk dalam cuitan tersebut.

Once again, I apologise for any unintentional offence caused by the tweet joking about G20 leaders wearing Indonesia’s traditional clothing. Those of us in Britain making a joke about Sunak & Trudeau wearing it did not have bad intentions and were unaware of the culture.