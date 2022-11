Dibayar Rp15 Juta Manggung di UI, Aldi Taher Jumawa Sejajarkan Kariernya dengan Tulus

ERA.id - Bukan Aldi Taher, jika tidak menarik perhatian publik. Baru-baru ini, Aldi Taher ramai dibicarakan, akibat mendapat tawaran manggung di salah satu universitas dan meminta bayaran sebesar Rp15 juta.

Lewat Instagram pribadi, Jumat (18/11/2022), ia membagikan foto berisikan chat, dengan salah satu mahasiswa pengurus event. Ternyata, Aldi Taher diminta untuk hadir dalam salah satu acara di Universitas Indonesia.

"MASYA ALLAH kaget di wa sama adik mahasiwa @univ_indonesia," tulis Aldi Taher.

Aldi Taher sekaligus diminta untuk bernyanyi di sana. Melihat karir musik yang akan manggung di salah satu universitas ternama di Indonesia. Aldi Taher langsung menyamakan dia dengan Tulus, yang sama-sama manggung di kampus juga.

"Mau di undang nyanyi di kampusnya. Seperti bro @tulusm di undang nyanyi di @itb1920," tambahnya.

Aldi Taher menjelaskan, nanti saat manggung, dia akan membawakan lagu-lagu yang viral.

"Semua lagu INSYA ALLAH di nyanyiin. Seperti "Nissa Sabyan I Love You So Much", "Lesty Sayang Rizky Billar", dan lain-lain," katanya.

Meskipun pekerjaan utama dia bukan sebagai penyanyi, ternyata Aldi Taher menetapkan harga yang lumayan fantastis.

"Budget aku dalam kota 15 juta," ujar Aldi Taher.

Melihat harga dari Aldi Taher, beberapa netizen justru menawar lewat kolom komentar.

"Under 10 jt la bg buat mahasiswa," tulis @r_aannisa.

"Jangan mahal2 bang. 1,5 juta moga jodoh, jadi langganan manggung di UI," tulis @adlimuaddib.

"Bang kasi diskon lah sama mahasiswa manatau setelah ini sering dapat job dari kalangan mahasiswa lainnya juga," tulis @strong_akim.