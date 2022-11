'Tahtanya' Sebagai Pemilik Subscriber Terbanyak di Dunia Disalip MrBeast, PewDiePie Buka Suara

ERA.id - Salah satu konten kreator YouTube asal Amerika, MrBeast, baru saja mebuat rekor baru. Dia berhasil menjadi orang yang memiliki subscriber terbanyak di dunia menggantikan PewDiePie.

Dilansir dari Skynews, Jumat (18/11/2022), sejak 2013, PewDiePie telah menjadi YouTuber yang memiliki paling banyak subscribers. Pria bernama asli Felix Kjellberg menjadi YouTuber Gamer pertama, yang melampaui 100 juta subscribers pada tahun 2019. Sebelum akhirnya disalip oleh MrBeast.

Saat artikel ini ditulis, MrBeast memiliki subscriber sekitar 112 juta pengikut, sedangkan PewDiePie memiliki 111 juta.

Meskipun konten dari MrBeast bukanlah games, dia membuktikan bahwa konten seputar entertainment lebih menarik perhatian penonton.

Salah satu konten MrBeast yang terkenal adalah membuat ulang acara Netflix Squid Game. Dia juga membuat konten tantangan, seperti dikubur hidup-hidup, diburu oleh FBI, dan membangun menara Lego terbesar di dunia.

