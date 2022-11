Lahirkan Anak Kedua, Tasya Farasya Dikaruniai Seorang Putra

ERA.id - Kabar bahagia datang dari influencer kecantikan, Tasya Farasya. Dilansir dari unggahan Instagramnya, Tasya baru saja melahirkan anak keduanya bersama suaminya Ahmad Assegaf, pada 20 November 2022.



Anak kedua Tasya Farasya ini berjenis kelamin laki-laki. Pada keterangan unggahannya, Tasya mengatakan anaknya yang disebut Isa itu lahir dengan sehat.



"Alhamdulillah ayang boy is here. Aku kuat dan tangguh mama. Makasih udah nemenin mama 9 bulan ini di perut ya. Masyaallah tabarakallah my baby Isa Insyaallah healthy and happy. Makasih teman2 doanya," tulis Tasya Farasya, pada Minggu (20/11/2022).

Pada unggahannya tersebut, Tasya Farasya membagikan momen dirinya melahirkan anaknya di rumah sakit, dengan ditemani oleh sang suami. Terlihat bayinya berada di dekapan Tasya, dengan wajah yang masih ditutupi.



Unggahan Tasya Farasya ini sontak mendapatkan banyak komentar dari rekan publik figur. Mereka mengucapkan selamat atas kelahiran anak kedua Tasya dan Ahmad Assegaf ini.



"Masyaallah welcome baby Isa," komentar Rachel Vennya.



"Alhamdulillah congrats Caa, Ahmad, dan kakak Ayang," ucap Tasya Kamila.



"Masyaallah congrats Tasya," kata Fadil Jaidi.