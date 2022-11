Arti Lagu Dandelions dalam Bahasa Indonesia Ciptaan Ruth B

ERA.id - Dandelions adalah lagu yang dikarang dan dinyanyikan oleh Ruth Berhe (Ruth B) yang mengungkapkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Artikel ini akan membahas arti lagu Dandelions dalam bahasa Indonesia, penyanyi, dan maknanya.

Ruth B adalah penyanyi dan penulis lagu dari Edmonton, Alberta, Kanada. Awal karir Ruth ketika dirinya menyanyikan lagu-lagu di Vine pada awal 2013.

Kemudian pada November 2015, Ruth merilis drama panjang debutnya, The Intro. Hingga pada 5 Mei 2017, dia merilis album debutnya, Safe Haven

Melalui lagu Dandelions, Ruth B menganggap pujaannya adalah cinta sejatinya karena pria tersebut membuat ia bahagia. Namun perasaan tersebut tidaklah mudah untuk diungkapkan.

Melalui lagu Dandelions, kita diajak untuk berharap pada setiap orang dan berharap akan Kekuasaan Tuhan, agar cinta pujaannya tahu kalau sedang dicintai dan bisa dimiliki.

Lirik Lagu Dandelions

Maybe, it's the way you say my name

Maybe, it's the way you play your game

But it's so good, I've never known anybody like you

But it's so good, I've never dreamed of nobody like you

And I've heard of a love that comes once in a lifetime

And I'm pretty sure that you are that love of mine

'Cause I'm in a field of dandelions

Wishing on every one that you'll be mine, mine

And I see forever in your eyes

I feel okay when I see you smile, smile

Wishing on dandelions all of the time

Praying to God that one day you'll be mine

Wishing on dandelions all of the time, all of the time

I think that you are the one for me

'Cause it gets so hard to breathe

When you're looking at me, I've never felt so alive and free

When you're looking at me, I've never felt so happy

And I've heard of a love that comes once in a lifetime

And I'm pretty sure that you are that love of mine

'Cause I'm in a field of dandelions

Wishing on every one that you'll be mine, mine

And I see forever in your eyes

I feel okay, when I see you smile, smile

Wishing on dandelions all of the time

Praying to God that one day you'll be mine

Wishing on dandelions all of the time, all of the time

Dandelion, into the wind you go

Won't you let my darling know?

Dandelion, into the wind you go

Won't you let my darling know that?

I'm in a field of dandelions

Wishing on every one that you'll be mine, mine

And I see forever in your eyes

I feel okay when I see you smile, smile

Wishing on dandelions all of the time

Praying to God that one day you'll be mine

Wishing on dandelions all of the time, all of the time

I'm in a field of dandelions

Wishing on every one that you'll be mine, mine

Arti Lagu Dandelions (Bahasa Indonesia)

Mungkin, begitulah caramu menyebut namaku

Mungkin, itu cara Anda memainkan permainan Anda

Tapi itu sangat bagus, saya tidak pernah mengenal orang seperti Anda

Tapi itu sangat bagus, saya tidak pernah memimpikan orang seperti Anda

Dan saya pernah mendengar tentang cinta yang datang sekali seumur hidup

Dan aku cukup yakin bahwa kamu adalah cintaku itu

Karena aku di ladang dandelion

Berharap pada setiap orang bahwa kamu akan menjadi milikku, milikku

Dan aku melihat selamanya di matamu

Aku merasa baik-baik saja saat melihatmu tersenyum, tersenyumlah

Berharap pada dandelion sepanjang waktu

Berdoa kepada Tuhan bahwa suatu hari Anda akan menjadi milikku

Berharap pada dandelion sepanjang waktu, sepanjang waktu

Saya berpikir bahwa Anda adalah satu untuk saya

Karena sangat sulit untuk bernafas

Ketika Anda melihat saya, saya tidak pernah merasa begitu hidup dan bebas

Ketika Anda melihat saya, saya tidak pernah merasa begitu bahagia

Dan saya pernah mendengar tentang cinta yang datang sekali seumur hidup

Dan aku cukup yakin bahwa kamu adalah cintaku itu

Karena aku di ladang dandelion

Berharap pada setiap orang bahwa kamu akan menjadi milikku, milikku

Dan aku melihat selamanya di matamu

Aku merasa baik-baik saja, saat aku melihatmu tersenyum, tersenyumlah

Berharap pada dandelion sepanjang waktu

Berdoa kepada Tuhan bahwa suatu hari Anda akan menjadi milikku

Berharap pada dandelion sepanjang waktu, sepanjang waktu

Dandelion, ke angin kau pergi

Tidakkah kamu akan memberi tahu kekasihku?

Dandelion, ke angin kau pergi

Tidakkah kamu akan membiarkan kekasihku tahu itu?

Saya berada di ladang dandelion

Berharap pada setiap orang bahwa kamu akan menjadi milikku, milikku

Dan aku melihat selamanya di matamu

Aku merasa baik-baik saja saat melihatmu tersenyum, tersenyumlah

Berharap pada dandelion sepanjang waktu

Berdoa kepada Tuhan bahwa suatu hari Anda akan menjadi milikku

Berharap pada dandelion sepanjang waktu, sepanjang waktu

Saya berada di ladang dandelion

Berharap pada setiap orang bahwa kamu akan menjadi milikku, milikku

